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Ab Dienstag

Ryanair führt neue 60-Minuten-Regel für Koffer ein

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Wer mit Ryanair fliegt und einen Koffer aufgibt, muss künftig früher am Flughafen sein. Ab Dienstag, dem 10. November, schließt die Gepäckabgabe bereits 60 Minuten vor dem geplanten Abflug.
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Die Änderung betrifft alle Flughäfen, an denen Ryanair tätig ist. Das bestätigte ein Sprecher der Airline gegenüber dem britischen "Independent". Die neue Regel soll Reisenden mehr Zeit für Sicherheits- und Passkontrollen geben. So sollen sie rechtzeitig zum Abfluggate gelangen und verpasste Flüge vermieden werden.

Nach Angaben der Fluggesellschaft geben rund 20 Prozent der Ryanair-Passagiere Gepäck auf. Besonders zu Stoßzeiten könnten lange Warteschlangen bei den Kontrollen zum Problem werden.

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Für Handgepäck-Reisende ändert sich nichts

Wer ausschließlich mit Handgepäck reist, ist von der neuen 60-Minuten-Frist nicht betroffen. Diese Passagiere müssen weiterhin vorab online einchecken und können danach direkt zur Sicherheitskontrolle gehen.

Wer ausschließlich mit Handgepäck reist, ist von der neuen 60-Minuten-Frist nicht betroffen. © Getty Images

Hintergrund der strengeren Regel sind unter anderem Verzögerungen bei den Kontrollen. Im Sommer waren etwa auf Lanzarote 89 Passagiere am Flughafen zurückgeblieben. Bei einem weiteren Ryanair-Flug von Tours nach Marrakesch startete die Maschine ohne 24 angemeldete Passagiere, die noch in den Kontrollen feststeckten.

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