TOP-FILME am Sonntag

Die Primetime-Highlights im Überblick.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Drama: »The Apprentice - The Trump Story« mit Sebastian Stan

New York, in den 1970er-Jahren. Donald Trump steht am Beginn seiner Karriere. Wie sein Vater will er in der Immobilienbranche erfolgreich sein. Als er den Rechtsanwalt Roy Cohn kennenlernt, hat er seinen Mentor gefunden. Nachdem dieser das Familienunternehmen vor einer existenzbedrohenden Klage retten konnte, setzt Trump ihn für den Aufstieg seines Imperiums ein. Geschickt nützt Cohn jedes Schlupfloch, um Profit zu machen.

ORF 1

20.15 UHR

. © Hersteller

Drama: »Begabt - Die Gleichung eines Lebens«

. © Hersteller

Mathetalent. Nach dem Selbstmord seiner Schwester kümmert sich Frank um seine siebenjährige Nichte Mary. Obwohl das Mädchen hochbegabt ist, will ihr Frank ein möglichst normales Leben ermöglichen. Seine Mutter Evelyn ist anderer Meinung.

RTL 2

20.15 UHR

Arzt-Serie: Neue Folge von »Dr. Nice« mit Patrick Kalupa

Dr. Nice (Patrick Kalupa) muss sich unbequemen Wahrheiten stellen. Eine Folge über Freundschaft, Verantwortung und die Frage, wie gut man die Menschen kennt, die einem am nächsten stehen. © ZDF und Gordon Muehle

Drama. Nach einem Sturz ist Chefarzt Dr. Schmidtke wie ausgewechselt. Er stellt sein bisheriges Leben infrage und verschwindet spurlos. Während Dr. Moritz Neiss verzweifelt nach der Ursache sucht, führt eine Spur in Schmidtkes Vergangenheit nach Mittelamerika. Gleichzeitig muss "Nice" eigene Probleme lösen: Seine Handtherapie erfordert Mut, und seine Tochter Lea fordert mehr Verlässlichkeit von ihm.