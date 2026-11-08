TOP-FILME am Sonntag
Drama: »The Apprentice - The Trump Story« mit Sebastian Stan
New York, in den 1970er-Jahren. Donald Trump steht am Beginn seiner Karriere. Wie sein Vater will er in der Immobilienbranche erfolgreich sein. Als er den Rechtsanwalt Roy Cohn kennenlernt, hat er seinen Mentor gefunden. Nachdem dieser das Familienunternehmen vor einer existenzbedrohenden Klage retten konnte, setzt Trump ihn für den Aufstieg seines Imperiums ein. Geschickt nützt Cohn jedes Schlupfloch, um Profit zu machen.
20.15 UHR
Drama: »Begabt - Die Gleichung eines Lebens«
Mathetalent. Nach dem Selbstmord seiner Schwester kümmert sich Frank um seine siebenjährige Nichte Mary. Obwohl das Mädchen hochbegabt ist, will ihr Frank ein möglichst normales Leben ermöglichen. Seine Mutter Evelyn ist anderer Meinung.
20.15 UHR
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Arzt-Serie: Neue Folge von »Dr. Nice« mit Patrick Kalupa
Drama. Nach einem Sturz ist Chefarzt Dr. Schmidtke wie ausgewechselt. Er stellt sein bisheriges Leben infrage und verschwindet spurlos. Während Dr. Moritz Neiss verzweifelt nach der Ursache sucht, führt eine Spur in Schmidtkes Vergangenheit nach Mittelamerika. Gleichzeitig muss "Nice" eigene Probleme lösen: Seine Handtherapie erfordert Mut, und seine Tochter Lea fordert mehr Verlässlichkeit von ihm.
20.15 UHR
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