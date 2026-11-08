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Extremsportler (61) stürzt mit Wingsuite ab: Tot

Online Redaktion
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Berg-Drama: Basejumper tödlich verunglückt
© Getty
Ein tragischer Todessturz erschüttert das Salzburger Land: Ein 61-jähriger, bekannter und erfahrener Fallschirmspringer aus Sachsen-Anhalt verunglückte am Samstag beim Wingsuit-Fliegen tödlich.
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Ein 61-Jähriger ist am Samstag in Bruck an der Großglocknerstraße (Bezirk Zell am See) beim Flug mit einem Wingsuit tödlich verunglückt.

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Er war über Zell am See aus einem Flugzeug gesprungen und wenig später aus noch ungeklärten Umständen abgestürzt. Ein Fremdverschulden schlossen die Ermittler aus. Obwohl sich der Rettungsschirm noch automatisch geöffnet hatte, wurde der Mann nur noch tot aufgefunden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Leiche auf der Wiese gefunden

Der 61-Jährige aus dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt galt als versierter und erfahrener Fallschirmspringer. Weil er nicht wie vorgesehen mit dem Fallschirm am Flugplatz Zell am See gelandet und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, wurde die Suche nach dem Vermissten eingeleitet. Wenige Minuten später fand man die Leiche auf einer Wiese.

Zur Klärung der Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Die Erhebungen zur Unglücksursache liefen noch.

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