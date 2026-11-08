Kunst-Fieber pur: Hofburg-Event zieht alle Blicke auf sich

Von 12. bis 16. November wird die Wiener Hofburg wieder zum Treffpunkt für Kunstliebhaber, Sammler und Neugierige, wenn die Art&Antique ihre Tore öffnet.

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40 renommierte Galerien und Kunsthändler aus dem In- und Ausland verwandeln Mitte November die ehrwürdigen Säle der Hofburg in eine Bühne für außergewöhnliche Kunstwerke. Die Bandbreite reicht von antiken Stücken bis zu zeitgenössischer Kunst. Besucher erwartet eine spannende Reise durch verschiedene Epochen, Stile und Sammlerwelten. Alte Meister treffen auf moderne Positionen, während seltene Antiquitäten neben innovativem Design ihren großen Auftritt haben.

Neben Gemälden locken auch Schmuck, Skulpturen, Jugendstil, Art Déco und kunstvolle Sammlerstücke. Die Veranstalter wollen dabei nicht nur Bewährtes präsentieren, sondern mit neuen Ideen und Formaten frische Akzente setzen. Kunst soll hier nicht nur betrachtet, sondern erlebt und diskutiert werden. Zahlreiche Begegnungen und ein erweitertes Rahmenprogramm machen die Messe zu weit mehr als einer klassischen Verkaufsschau.

Die Art&Antique zählt seit Jahren zu den bedeutendsten Kunstveranstaltungen des Landes. Heuer verwandelt sie die Hofburg erneut von 12. bis 16. November fünf Tage lang in einen Treffpunkt für Kunstbegeisterte. Der Eintritt kostet 12 Euro. Wer auf der Suche nach Inspiration, besonderen Entdeckungen oder einzigartigen Kunstwerken ist, findet hier die besten Voraussetzungen.