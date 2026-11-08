oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Art&Antique

Kunst-Fieber pur: Hofburg-Event zieht alle Blicke auf sich

Online Redaktion
von
Moderne Kunstausstellung mit Gemälden und Skulptur in elegantem Saal mit Kronleuchter.
© Galerie Zimmermann Kratochwill
Von 12. bis 16. November wird die Wiener Hofburg wieder zum Treffpunkt für Kunstliebhaber, Sammler und Neugierige, wenn die Art&Antique ihre Tore öffnet.
OE24 auf Google bevorzugen

40 renommierte Galerien und Kunsthändler aus dem In- und Ausland verwandeln Mitte November die ehrwürdigen Säle der Hofburg in eine Bühne für außergewöhnliche Kunstwerke. Die Bandbreite reicht von antiken Stücken bis zu zeitgenössischer Kunst. Besucher erwartet eine spannende Reise durch verschiedene Epochen, Stile und Sammlerwelten. Alte Meister treffen auf moderne Positionen, während seltene Antiquitäten neben innovativem Design ihren großen Auftritt haben.

Auch interessant

100.000 Blumen verzaubern Rathaus in märchenhafte Ballwelt

Riesenrutschen-Wahnsinn! US-Actionpark kommt nach Wien

Zum ersten Mal: Drohnen am Christkindlmarkt!

Neben Gemälden locken auch Schmuck, Skulpturen, Jugendstil, Art Déco und kunstvolle Sammlerstücke. Die Veranstalter wollen dabei nicht nur Bewährtes präsentieren, sondern mit neuen Ideen und Formaten frische Akzente setzen. Kunst soll hier nicht nur betrachtet, sondern erlebt und diskutiert werden. Zahlreiche Begegnungen und ein erweitertes Rahmenprogramm machen die Messe zu weit mehr als einer klassischen Verkaufsschau.

Die Art&Antique zählt seit Jahren zu den bedeutendsten Kunstveranstaltungen des Landes. Heuer verwandelt sie die Hofburg erneut von 12. bis 16. November fünf Tage lang in einen Treffpunkt für Kunstbegeisterte. Der Eintritt kostet 12 Euro. Wer auf der Suche nach Inspiration, besonderen Entdeckungen oder einzigartigen Kunstwerken ist, findet hier die besten Voraussetzungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Riesenrutschen-Wahnsinn! US-Actionpark kommt nach Wien

100.000 Blumen verzaubern Rathaus in märchenhafte Ballwelt

Bessere Therapien, schnellere Diagnosen: Wiener Institut für chronische Leiden

Gastarbeiter-Denkmal: Wien setzt Zeichen der Anerkennung

Neues Grätzl in Wien - wo Nachbarn zu Freunden werden

In VinziWerken wird es ohne freiwillige Helfer eng

Zum ersten Mal: Drohnen am Christkindlmarkt!

E-Moped-Verbot auf Radwegen: Viele Zusteller geben auf

Kampf gegen Taxi-Abzocke: Hauptbahnhof vor Umbau

Kunst-Fieber pur: Hofburg-Event zieht alle Blicke auf sich