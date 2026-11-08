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Kälte da, Not wächst

In VinziWerken wird es ohne neue Helfer eng

Online Redaktion
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Eine Frau überreicht einem Mann gefaltete Kleidung; Obstschale steht auf dem Tresen.
© Martin Steiger
Die Lage spitzt sich zu: Notschlafstellen rechnen in den kommenden Wochen mit einem deutlichen Andrang. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, braucht es dringend zusätzliches Personal.
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Wenn die Temperaturen sinken, füllen sich Notschlafstellen und Dauerherbergen besonders rasch. Genau vor dieser herausfordernden Zeit suchen die Wiener VinziWerke zusätzliche Unterstützung. Freiwillige werden für Nachmittags-, Nacht- und Wochenenddienste benötigt. Zu den Aufgaben zählen die Betreuung von Bewohnern, die Ausgabe von Hygieneartikeln und Bettwäsche sowie die Aufnahme neuer Hilfesuchender.

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Wer helfen möchte, braucht keine besondere Ausbildung. Gefragt sind vor allem Verlässlichkeit, Offenheit und die Bereitschaft, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Der Einstieg erfolgt unkompliziert: Nach einem Kennenlerngespräch können Interessierte gemeinsam mit erfahrenen Teammitgliedern erste Dienste absolvieren und werden Schritt für Schritt eingeschult.

Die Unterstützung wird nicht nur in den Unterkünften gebraucht. Auch in Vinzimärkten und Vinzishops werden Helfer für das Abholen, Sortieren und Einräumen von Waren gesucht. Die Lage ist ernst: In den vergangenen Jahren waren die Beherbergungseinrichtungen der VinziWerke im Schnitt zu rund 97 Prozent ausgelastet. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit zählt daher jede helfende Hand.

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