oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Salmonellen

Achtung vor diesen beliebten Pinienkernen

Online Redaktion
von
Packung dmBio Pinienkerne, 60g, aus Italien, mit Bio-Siegel auf der Vorderseite.
© dm
Salmonellen-Alarm bei diesem beliebten Produkt. Geld zurück gibt es jetzt auch ohne Vorlage eines Kassenbons.
OE24 auf Google bevorzugen

Dm ruft dmBio Pinienkerne, 60 gramm, zurück. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im oben genannten Artikel Salmonellen auftreten können", so der Konzern.

Salmonellen für Schwangere gefährlich

Das Produkt darf nicht konsumiert werden. Ihr könnt das Produkt (geöffnet oder ungeöffnet) in jedem dm-Markt zurückgeben. Ihr erhaltet den Kaufpreis ohne Kassenbon zurück.

Auch interessant

100.000 Blumen verzaubern Rathaus in märchenhafte Ballwelt

Bessere Therapien, schnellere Diagnosen: Wiener Institut für chronische Leiden

Mehr Öffis: NÖ baut "leopoldi"-Netz aus

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet und können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. In der Regel klingen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen solltest du einen Arzt aufsuchen.

Bei Fragen steht auch der dm Kundenservice zur Verfügung: 0800 - 365 86 33 (gebührenfrei) Mo. – Fr. 09:00 – 16:00 oder kundenservice@dm.at"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kampf gegen Taxi-Abzocke: Hauptbahnhof vor Umbau

Kunst-Fieber pur: Hofburg-Event zieht alle Blicke auf sich

Preisauftrieb könnte Tourismus-Nachfrage in der Wintersaison hemmen

Österreicherin tot: Das ist der Attentäter von Krakau

NÖ: Aus für Mega-Rechenzentrum Zistersdorf

Politiker soll Porno im britischen Parlament geschaut haben

Fruchteis für Zootiere in Thailand

Marvel Fan Event im IMAX Wien

Feuerdorf Grillerlebnis

Verrücktes Wetter: 17 Grad statt Schneewalze