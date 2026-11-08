Achtung vor diesen beliebten Pinienkernen

Salmonellen-Alarm bei diesem beliebten Produkt. Geld zurück gibt es jetzt auch ohne Vorlage eines Kassenbons.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dm ruft dmBio Pinienkerne, 60 gramm, zurück. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im oben genannten Artikel Salmonellen auftreten können", so der Konzern.

Salmonellen für Schwangere gefährlich

Das Produkt darf nicht konsumiert werden. Ihr könnt das Produkt (geöffnet oder ungeöffnet) in jedem dm-Markt zurückgeben. Ihr erhaltet den Kaufpreis ohne Kassenbon zurück.

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet und können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. In der Regel klingen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen solltest du einen Arzt aufsuchen.

Bei Fragen steht auch der dm Kundenservice zur Verfügung: 0800 - 365 86 33 (gebührenfrei) Mo. – Fr. 09:00 – 16:00 oder kundenservice@dm.at"