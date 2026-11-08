Mölltaler Gletscher ist in die Skisaison gestartet

Weitere Pisten sollen bald öffnen, neue Parkgebühren sorgen für Diskussionen. Gleichzeitig investieren Kärntens Seilbahnen rund 53 Millionen Euro in ihre Skigebiete.

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Kärnten. Am Mölltaler Gletscher ist am Samstag die Kärntner Skisaison offiziell eröffnet worden. Vorerst stehen Wintersportlern zwei Pisten zur Verfügung. Weitere Abfahrten sollen in den kommenden Wochen folgen. Gleichzeitig sorgen neue Parkgebühren an der Talstation für Diskussionen. Kärntens Seilbahnen investieren insgesamt rund 53 Millionen Euro in die Vorbereitung auf den kommenden Winter.

Das Skigebiet liegt auf rund 2.800 Metern Seehöhe und ist damit das höchstgelegene Kärntens. Nach dem außergewöhnlich warmen Sommer konnten noch nicht sämtliche Pisten für den Skibetrieb vorbereitet werden. Geschäftsführer Max Gottfried von den Gletscherbahnen rechnet damit, dass es noch einige Wochen dauern wird, bis zusätzliche Abfahrten geöffnet werden können. Die Wintersaison soll am Mölltaler Gletscher bis zum 30. Mai 2027 dauern.

Neue Parkgebühren an der Talstation

Für Diskussionen unter Wintersportlern sorgt eine Neuerung beim Parken. Seit Beginn der Wintersaison 2026/27 müssen Besucher für das Abstellen ihrer Fahrzeuge an der Talstation bezahlen. Ein Tagesticket kostet sechs Euro und gilt zwischen 7 und 18 Uhr. Wer sein Fahrzeug über Nacht zwischen 18 und 7 Uhr abstellt, muss 25 Euro bezahlen.

Die Gebühren fallen zusätzlich zum Skipass an und sind auch bei Saisonkarten nicht inkludiert. Die Abwicklung erfolgt über ein digitales Parksystem ohne Schranken. Damit entstehen für Skifahrer, die mit dem eigenen Auto anreisen, zusätzliche Kosten. Besonders für regelmäßige Besucher bedeutet die neue Regelung eine finanzielle Mehrbelastung.

53 Millionen Euro für Kärntens Skigebiete

Unterdessen investieren Kärntens Seilbahnunternehmen rund 53 Millionen Euro in ihre Skigebiete. Das wurde bei einer Pressekonferenz am Mölltaler Gletscher bekannt gegeben. Die Investitionen fließen unter anderem in moderne Beschneiungsanlagen, die Präparierung der Pisten, Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und neue technische Anlagen. Neben dem Mölltaler Gletscher bereiten sich weitere 23 Kärntner Skigebiete auf den Saisonstart vor. Die Eröffnungen sind zwischen November und Weihnachten vorgesehen.

Ob die geplanten Termine eingehalten werden können, hängt allerdings von den Temperaturen und der jeweiligen Schneelage ab. Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) verwies beim Saisonauftakt auf die Bedeutung des Wintersports für den Kärntner Tourismus. Auch die laufende Tourismusreform mit Neuerungen wie der Gästefreifahrt und dem Infrastrukturfonds wurde angesprochen.

Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) betonte, dass die Skigebiete nicht nur für Urlaubsgäste und Einheimische wichtig seien. Sie hätten auch große wirtschaftliche Bedeutung für die Gemeinden und regionalen Betriebe. Mit dem Saisonstart am Mölltaler Gletscher beginnt somit die Wintersportsaison in Kärnten. Während weitere Skigebiete ihre Eröffnung vorbereiten, bleiben die Wetterbedingungen für den Verlauf der kommenden Wochen entscheidend.