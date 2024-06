Brutale Gewaltexzesse: 14-Jährige kommt in Anstalt

Sie ist eben erst strafmündig geworden, nachdem sie das 14. Lebensjahr erreich hat. Bis dahin hat sie schon 93 (!) Anzeigen gesammelt. Jetzt muss das Mädchen wegen ihrer Gewaltexzesse in eine Anstalt.

In den letzten Monaten saß sie in U-Haft. Jetzt wurde ihr Fall in Wien verhandelt. Ort: Saal 13 im Wiener Landesgericht. 93 Anzeigen hat das Mädchen gesammelt - bis zu ihrem 14. Geburtstag.

„Dann hab ich sie geschlagen"

Die schrecklichste Tat darunter ereignete sich am 12. Jänner 2024, wenige Tage nach ihrem 14. Geburtstag. Mehrere Jugendliche trafen sich, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Dann kam es zu einem sadistischen Gewaltausbruch. Die Hintergründe und Motive sind bis heute unklar. „Meine Freundin hatte Stress, weil sie eifersüchtig war und hat angefangen sie zu schlagen“, sagt die Angeklagte. „Dann hab ich sie geschlagen", erklärt sie weiter.

Protokoll des Wahnsinns

So spielte sich der Wahnsinn ab: Das Mädchen schlug erst mit einer Deo-Spraydose, dann mit einem Stuhl zu und trat anschließend ihrem Opfer ins Gesicht. Die Tat wurde währenddessen von einem Jungen gefilmt. Was die Angeklagte weiter schildert, ist kaum zu glauben: „Ich hab zu ihr gesagt: Zieh dich aus und entschuldige dich“, so die 14-Jährige. Ihr Opfer zwangen sie, sich nackt auszuziehen und auf den Boden zu knien. Ein unfassbar sadistischer Gewaltausbruch.

Einweisung

Zur langen Akte des Mädchens kommt außerdem noch, dass sie einfach so in ein unversperrtes Autos einstieg und über den Gürtel in Wien fuhr. Dabei habe sie nicht einmal gewusst, wie man bremse. Seit fünf Monaten sitzt das Mädchen mittlerweile in U-Haft. Wo sie danach hin soll, ist völlig unklar. Auch der Verteidiger des Teenagers ist ratlos. Das Urteil lautet nun: Ein Jahr Haft, davon vier Monate fest und die Unterbringung der 14-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Das Mädchen wird eingewiesen.