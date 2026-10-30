Vermisster Opa (102) aus Bach gerettet

Der 102 Jahre alte Senior wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Kärnten. Ein 102-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Donnerstag nach einer groß angelegten Suchaktion in Radenthein aus einem Bach geborgen worden. Er dürfte in der Dunkelheit die Orientierung verloren haben und in den Bach gerutscht sein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Pensionist schrie um Hilfe

Die Heimleitung eines Altenwohnheimes in Radenthein hatte den 102-Jährigen gegen 17.00 Uhr bei der Polizei als abgängig gemeldet, weil er seit etwa zwei Stunden nicht mehr gesehen worden war. Die Bergrettung Radenthein-Nockberge, die Freiwilligen Feuerwehren Radenthein, Untertweng und Feld am See - mit zusammen 63 Helfern - sowie weitere Einsatzkräfte starteten eine große Suchaktion im Stadtgebiet von Radenthein bis in die Randgebiete.

Gegen 19.00 Uhr meldete eine Frau über Notruf, dass sie in der Nähe ihres Hauses Hilferufe eines Mannes gehört hatte. Das führte die Einsatzkräfte schließlich an das südliche Ufer des Riegerbaches im Bereich der Villacherstraße, wo sie den Abgängigen auffanden. Er befand sich bis zum Bauch im Wasser und hielt sich an einem Ast fest.

Aufgrund seiner bereits fortgeschrittenen Schwäche konnte er den Bach nicht mehr selbstständig verlassen. Polizeibeamte bargen ihn, nach der Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes Radenthein wurde er ins Krankenhaus gebracht.