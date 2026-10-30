Schuss bei Attacke auf Ex: Cobra stürmt Wohnung

Der Schütze soll seine Ex-Freundin mehrfach geschlagen haben. Als er eine Waffe zog und die Frau damit bedrohte, löste sich ein Schuss.

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NÖ. Ein 45-Jähriger soll seine Ex-Partnerin in Amstetten attackiert, geschlagen und getreten haben. Während eines Gerangels um eine Langwaffe löste sich Polizeiangaben vom Freitag zufolge zudem ein Schuss - das Projektil ging in die Zimmerdecke. Nach einer Anzeige der 40-Jährigen wurde der Mann durch Cobra-Beamte festgenommen. Der 45-Jährige war bei der Einvernahme nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Waffen sichergestellt

Die Attacke des Beschuldigten auf die 40-Jährige in einer Amstettner Wohnung datiert aus der Nacht auf vergangenen Samstag. Der 45-Jährige soll die Frau in der Folge mit der vorgehaltenen Langwaffe zur Aufnahme eines entlastenden Videos genötigt haben. Weiters bedrohte der Mann die Ex-Partnerin mit dem Umbringen, falls sie eine Anzeige erstatten würde.

Am Sonntag machte die 40-Jährige dennoch die Anzeige. Gegen 19.00 Uhr rückten schließlich die Kräfte des Einsatzkommandos Cobra aus und nahmen den 45-Jährigen an dessen Wohnadresse fest.

Bei der Hausdurchsuchung wurden die Langwaffe und eine registrierte Schusswaffe der Kategorie B - eine Pistole - sowie dazugehörige Munition und geringe Mengen an Cannabiskraut entdeckt und sichergestellt. Über den 45-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.