Kälte-Schub: Schafft es der Schnee bis nach Wien?

In Österreichs Bergen ist es bereits weiß, auf der Großglockner Hochalpenstraße waren sogar Schneeketten nötig. Jetzt bringt das Wochenende erneut kalte Luft und Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt immer weiter. Doch reicht die Kälte auch für die ersten Flocken in Wien?

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Der Winter hat in Österreich bereits einen Vorgeschmack geliefert: Ende Oktober verwandelte der Schneefall den Salzburger Wintersportort Obertauern in eine weiße Landschaft. Auch auf der Großglockner Hochalpenstraße sorgten winterliche Fahrbahnverhältnisse für Einschränkungen. In den Tälern blieb der Schnee dagegen vielerorts nicht liegen.

Am Wochenende kommt der nächste Kälteschub

Am Samstag, dem 31. Oktober, bleibt es vor allem in der Osthälfte Österreichs unbeständig. Dichte Wolken, Nebel und einzelne Regenschauer bestimmen das Wetter. In den Bergen wird es kälter, die Schneefallgrenze liegt laut der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria bei etwa 1.500 Metern.

Am Sonntag, zu Allerheiligen, wird es noch einmal winterlicher. Österreich liegt am Rand einer Störungszone, die verbreitet Wolken und Niederschläge bringt. Oberhalb von rund 900 bis 1.200 Metern ist mit Schnee zu rechnen. In der Steiermark kann die Schneefallgrenze regional sogar auf 700 bis 1.000 Meter sinken. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur noch etwa fünf bis elf Grad.

Erreicht der Schnee auch Wien?

Für alle, die auf die ersten Schneeflocken in der Bundeshauptstadt hoffen, gibt es vorerst allerdings keine weiße Überraschung. © Getty Images

Für alle, die auf die ersten Schneeflocken in der Bundeshauptstadt hoffen, gibt es vorerst allerdings keine weiße Überraschung. Laut der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria bleibt Wien am Samstag trüb, zeitweise ist etwas Regen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal rund zehn Grad.

Auch am Sonntag überwiegen dichte Wolken und einzelne Regenschauer. In der Früh werden etwa sechs Grad erwartet, tagsüber steigen die Werte kaum über zehn Grad. Für Schneefall im Wiener Stadtgebiet gibt es in der aktuellen Vorhersage keinen Hinweis.

In den Bergen wird es winterlich

Während Wien voraussichtlich im nasskalten Herbstwetter bleibt, kann es in höheren Lagen erneut weiß werden. Besonders in den Alpen sind weitere Schneeschauer möglich. Wer am Wochenende in die Berge fährt, sollte daher mit winterlichen Bedingungen rechnen und die Straßenlage im Blick behalten.