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Makabrer Fund

Steiermark: Tote Katze auf Holzkreuz geschraubt

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© APA/GEORG HOCHMUTH
In Admont im Bezirk Liezen wurde eine tote schwarze Katze entdeckt, die auf ein selbstgebautes Holzkreuz geschraubt war. Laut ersten Untersuchungen wurde das Tier zuvor offenbar lebend gequält und anschließend erschossen. Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen.
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Die Entdeckung machten Passanten am Morgen des 14. Oktober im Ortsteil Aigen. Neben einer Straße lag ein etwa einen Meter hohes, behelfsmäßiges Kreuz mit dem toten Tier darauf. Die alarmierten Polizisten stellten den grausigen Fund sicher.

Katze offenbar lebend gequält

Die anschließenden Untersuchungen durch einen Tierarzt ergaben laut Landespolizeidirektion Steiermark, dass die schwarze Katze offenbar noch lebend gequält und danach erschossen worden war. Auch nach dem Tod des Tieres wurde der Körper auf makabre Weise zur Schau gestellt: Unbekannte schraubten ihn auf ein Kreuz aus einem senkrechten Holzsteher und einem quer befestigten Brett.

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Polizei bittet um Hinweise

Die Tat dürfte sich in der Nacht auf Mittwoch, den 14. Oktober, ereignet haben. Wer dafür verantwortlich ist und welches Motiv dahintersteckt, ist bislang unklar. Die bisherigen Ermittlungen verliefen laut Polizei erfolglos.

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Admont unter 059133/6341 zu melden.

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