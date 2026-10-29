Geld und Schmuck aus Tresor erbeutet: Räuber-Trio in Haft

Tatort war das Wohnhaus eines 64-Jährigen: Der Mann wurde mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

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NÖ. Drei Verdächtige sind nach einem Raub Ende September in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ausgeforscht und festgenommen worden. Zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren sollen in einem Wohnobjekt einen Mann mit einem Stanley-Messer bedroht sowie Geld, Goldmünzen, Schmuck und Uhren aus einem Tresor erbeutet haben. Verletzt wurde niemand, der Hausbesitzer erlitt aber einen Schock. Als Beitragstäter gilt ein 23-Jähriger. Das Trio sitzt laut Polizei in Wiener Neustadt in U-Haft.

Trio geständig

Zwei Maskierte hatten am 27. September gegen 21.00 Uhr an die Haustür des 64-Jährigen geklopft. Als der Bewohner öffnete, drückte ihn einer der beiden Männer zu Boden. Der andere bedrohte einen Freund des 64-Jährigen mit einem Stanley-Messer. Die beiden Kriminellen machten sich mit der Beute aus dem Tresor aus dem Staub. Der Hausbesitzer erstattete erst am Tag nach dem Raub Anzeige, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes wurde ein 23-Jähriger aus Wiener Neustadt als Verdächtiger ausgeforscht. Für ihn klickten am 14. Oktober in seiner Heimatstadt die Handschellen. Ein 26-jähriger Rumäne und ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen, der die anderen beiden mit Informationen über das Opfer versorgt haben soll, wurden am 20. Oktober in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Teile der Beute, eine Silbermünze und eine goldene Armbanduhr, sichergestellt. Das Trio war geständig.