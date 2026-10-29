Wien-Währing
Radfahrer (29) von Bim erfasst und verletzt
Wien. Ein 29-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend in Wien-Währing bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach im Bereich der Kreuzung Währinger Straße und Währinger Gürtel.
Auch interessant
Ersten Erhebungen zufolge wollte die Bim stadtauswärts über den Gürtel fahren, während der Radfahrer in Richtung Fuchsthallergasse unterwegs war. Dabei kam es zur Kollision.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden