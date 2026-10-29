oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wien-Währing

Radfahrer (29) von Bim erfasst und verletzt

Kreuzung mit Autos, Straßenbahn und Brücke über der Währinger Straße in Wien.
© GoogleMaps
Der 29-jährige Wiener erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Ein 29-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend in Wien-Währing bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach im Bereich der Kreuzung Währinger Straße und Währinger Gürtel.

Auch interessant

NÖ: Erstes Diabeteszentrum in Stockerau

Weil er zu gut ist: Dreijähriger vom Fußball ausgeschlossen

Paris als Britney, Kim als North: Stars sind schon im Halloween-Fieber

Ersten Erhebungen zufolge wollte die Bim stadtauswärts über den Gürtel fahren, während der Radfahrer in Richtung Fuchsthallergasse unterwegs war. Dabei kam es zur Kollision.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Killer-Wespen stechen Frau ins Koma

US-Börsen mit leichten Verlusten erwartet

Bursch (15) lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

51-Jähriger ging mit Messer auf Mann los

Widerstand gegen Gefahrenstofflager in Amstetten wächst

Komplize von Facebook-Killer nach Österreich ausgeliefert

Geld und Schmuck aus Tresor erbeutet: Räuber-Trio in Haft

Jetzt werden TikTok-Videos noch cooler

Bali komplett stillgelegt: Dieser Feiertag zwingt sogar Touristen in die Zimmer

Kein Alkohol mehr: Syrer verprügelte Freund