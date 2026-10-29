Radfahrer (29) von Bim erfasst und verletzt

Der 29-jährige Wiener erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

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Wien. Ein 29-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend in Wien-Währing bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach im Bereich der Kreuzung Währinger Straße und Währinger Gürtel.

Ersten Erhebungen zufolge wollte die Bim stadtauswärts über den Gürtel fahren, während der Radfahrer in Richtung Fuchsthallergasse unterwegs war. Dabei kam es zur Kollision.