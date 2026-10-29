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Teenies erwischt

Polizei stellte illegale Böller in Wiener Zug sicher

Mehrere sichergestellte, verbotene Pyrotechnikartikel liegen auf einem Tisch ausgebreitet.
© LPD Wien
Die Beamten konnten 307 verbotene pyrotechnische Gegenstände sicherstellen.
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Wien. Bei einer Schwerpunktaktion hat die Polizei am Mittwoch in Wien 307 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Die Beamten waren am Bahnhof Floridsdorf in einem aus Tschechien kommenden Zug auf drei Jugendliche aufmerksam geworden, die einen Rucksack und einen Plastiksack dabei hatten.

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Die Burschen im Alter von 14, 15 und 18 Jahren wurden kontrolliert, dabei fanden die Polizisten zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände. Die Jugendlichen wurden angezeigt.

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