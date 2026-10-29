Auto stürzte 100 Meter ab: zwei Verletzte

Dichter Nebel dürfte zu einem schweren Unfall geführt haben. Zwei Senioren wurden verletzt. Im Vorjahr gab es in Österreich 730 Nebelunfälle mit Personenschaden.

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Tirol. Der dichte Herbstnebel hat offenbar bereits das erste schwere Verkehrsunglück der heurigen Saison verursacht: In Navis im Bezirk Innsbruck-Land ist am Mittwochabend ein 73-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinausgeraten und rund 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Wagen kam schließlich in einem Wassergerinne zum Stillstand. Die 70-jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

730 Nebelunfälle im Vorjahr

Wie gefährlich die Sichtverhältnisse in der kalten Jahreszeit werden können, zeigen auch die Zahlen aus dem Vorjahr: Laut ÖAMTC ereigneten sich 2025 in Österreich insgesamt 730 Nebelunfälle mit Personenschaden. Das war der höchste Wert seit mindestens 20 Jahren. Laut Statistik Austria kamen dabei 17 Menschen ums Leben.

Der Mobilitätsclub warnt insbesondere vor eingeschränkter Sicht in den Morgenstunden. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen, ausreichend Abstand halten und bei dichtem Nebel besonders aufmerksam fahren.