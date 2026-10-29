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Luxus-Sportwagen

Gestohlener 3-Millionen-Bolide auf der A9 gestoppt

Silberner Bugatti Chiron Sportwagen ist auf einer Straße geparkt.
© Getty Images
Steirische Polizisten haben am Mittwochabend in Seiersberg-Pirka südlich von Graz einen bei Zagreb gestohlenen Luxus-Sportwagen sichergestellt.
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Der Bugatti Chiron im Wert von rund drei Millionen Euro wurde mittlerweile an seinen Besitzer zurück überstellt. Der Verdächtige, ein 36-jähriger Kroate, legte ein Geständnis ab, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

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Der Sportwagen eines französischen Herstellers war Mittwochnachmittag nahe der kroatischen Hauptstadt Zagreb aus einem Firmengelände gestohlen worden. Der Täter flüchtete damit über Slowenien und reiste über den Grenzübergang Spielfeld nach Österreich ein. Der Verdächtige wollte eigentlich nach Deutschland flüchten, doch so weit kam er nicht.

Im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen lokalisierten steirische Autobahnpolizisten das Fahrzeug kurz nach 19.00 Uhr bei einer Tankstelle an der Pyhrnautobahn (A9) auf Höhe Seiersberg-Pirka. Der 36-jährige Kroate wurde an Ort und Stelle festgenommen. Er wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.

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