oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Kesseltausch

Umstieg beim Heizen: Haushalte bekommen bis zu 6.000 Euro

Alexander Maximilian Eiber
von
Euro-Scheine und Münzen liegen auf einem weißen Heizkörper.
© Getty Images
Wer beim Heizen jetzt auf erneuerbare Energien umsteigt, dem winken bis zu 6.000 Euro vom Staat - der Kesseltausch ist zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Ab kommenden Montag, den 2. November, kann man sich für den Kesseltausch registrieren.

Was gefördert wird

Das heißt: Wer in Österreich von einer fossilen Heizung auf Nah- oder Fernwärme, eine Holzzentralheizung oder eine Wärmepumpe umsteigt, kassiert Förderungen.

Auch interessant

Gestohlener 3-Millionen-Bolide auf der A9 gestoppt

Beckham-Krieg: Elton John schlägt sich auf Seite!

Syrer sticht Polizisten (37) mit Küchenmesser nieder

Im Detail bedeutet das, dass für Haushalte beim Umstieg zwischen 4.000 und 6.000 Euro drin sind:

  • Nah- oder Fernwärme: 4.000 Euro
  • Wärmepumpen: 5.000 Euro
  • Holzheizungen: 6.000 Euro

Auch aktuelle Fördermodelle wie z. B. bei Solar bleiben zusätzlich bestehen.

Frist bis Jahresende

Bis Jahresende können Anträge eingereicht werden, die dann im Jänner 2007 gefördert werden. Berücksichtigt werden Leistungen seit dem 7. Oktober.

Ein Mann im Anzug spricht an einem Rednerpult mit dem Namensschild "Totschnig" bei einer Präsentation.
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft Norbert Totschnig ÖVP. © IMAGO/Michael Indra

Gut für das Klima

Der zuständige Minister Norbert Totschnig (ÖVP) erklärte in einer Aussendung: "Mit dem Neustart des Kesseltauschs stellen wir sicher, dass Haushalte ihren Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme noch in diesem Jahr fortsetzen können. Jeder getauschte fossile Kessel trägt dazu bei, Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich zu reduzieren und die Abhängigkeit von teuren und oft unzuverlässigen fossilen Energieimporten zu verringern."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tirol-Wahl: Dornauer lässt jetzt aufhorchen

Steuerfrage: Nächstes Chaos um Paketabgabe

Regierung: D-Day für Social-Media-Verbot

ÖVP gegen Aufweichung der Staatsbürgerschaft

Umstieg beim Heizen: Haushalte bekommen bis zu 6.000 Euro

UNO: Stocker will KI-Zentrum nach Wien holen

Justiz-Eklat: Riesen-Wirbel um Richterin

Ministerium empfiehlt jetzt "Sparspülungen bei Toiletten"

Poker um Bundesstaatsanwaltschaft geht weiter

Nobelpreisträger unterstützt Stocker-Vorschlag für KI-Zentrum