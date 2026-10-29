Kesseltausch
Umstieg beim Heizen: Haushalte bekommen bis zu 6.000 Euro
Ab kommenden Montag, den 2. November, kann man sich für den Kesseltausch registrieren.
Was gefördert wird
Das heißt: Wer in Österreich von einer fossilen Heizung auf Nah- oder Fernwärme, eine Holzzentralheizung oder eine Wärmepumpe umsteigt, kassiert Förderungen.
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Im Detail bedeutet das, dass für Haushalte beim Umstieg zwischen 4.000 und 6.000 Euro drin sind:
- Nah- oder Fernwärme: 4.000 Euro
- Wärmepumpen: 5.000 Euro
- Holzheizungen: 6.000 Euro
Auch aktuelle Fördermodelle wie z. B. bei Solar bleiben zusätzlich bestehen.
Frist bis Jahresende
Bis Jahresende können Anträge eingereicht werden, die dann im Jänner 2007 gefördert werden. Berücksichtigt werden Leistungen seit dem 7. Oktober.
Gut für das Klima
Der zuständige Minister Norbert Totschnig (ÖVP) erklärte in einer Aussendung: "Mit dem Neustart des Kesseltauschs stellen wir sicher, dass Haushalte ihren Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme noch in diesem Jahr fortsetzen können. Jeder getauschte fossile Kessel trägt dazu bei, Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich zu reduzieren und die Abhängigkeit von teuren und oft unzuverlässigen fossilen Energieimporten zu verringern."
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