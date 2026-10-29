Umstieg beim Heizen: Haushalte bekommen bis zu 6.000 Euro

Wer beim Heizen jetzt auf erneuerbare Energien umsteigt, dem winken bis zu 6.000 Euro vom Staat - der Kesseltausch ist zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ab kommenden Montag, den 2. November, kann man sich für den Kesseltausch registrieren.

Was gefördert wird

Das heißt: Wer in Österreich von einer fossilen Heizung auf Nah- oder Fernwärme, eine Holzzentralheizung oder eine Wärmepumpe umsteigt, kassiert Förderungen.

Im Detail bedeutet das, dass für Haushalte beim Umstieg zwischen 4.000 und 6.000 Euro drin sind:

Nah- oder Fernwärme: 4.000 Euro

Wärmepumpen: 5.000 Euro

Holzheizungen: 6.000 Euro

Auch aktuelle Fördermodelle wie z. B. bei Solar bleiben zusätzlich bestehen.

Frist bis Jahresende

Bis Jahresende können Anträge eingereicht werden, die dann im Jänner 2007 gefördert werden. Berücksichtigt werden Leistungen seit dem 7. Oktober.

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft Norbert Totschnig ÖVP. © IMAGO/Michael Indra

Gut für das Klima

Der zuständige Minister Norbert Totschnig (ÖVP) erklärte in einer Aussendung: "Mit dem Neustart des Kesseltauschs stellen wir sicher, dass Haushalte ihren Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme noch in diesem Jahr fortsetzen können. Jeder getauschte fossile Kessel trägt dazu bei, Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich zu reduzieren und die Abhängigkeit von teuren und oft unzuverlässigen fossilen Energieimporten zu verringern."