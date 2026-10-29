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Früherer ÖVP-Generalsekretär ist 91-jährig verstorben

Ein Mann spricht am Rednerpult vor einer großen weißen Statue in einer Halle.
© Jacqueline Godany
Heribert Steinbauer leitete unter anderem Wahlkampf von Kurt Waldheim
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Der ehemalige ÖVP-Generalsekretär Heribert Steinbauer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der gebürtige Wiener leitete auch den Wahlkampf seiner Partei für Kurt Waldheim. ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl würdigte in einer Aussendung am Donnerstag die Verdienste Steinbauers für die ÖVP, die dieser "über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet" habe.

Steinbauer war von 1967 bis 1970 Generalsekretär sowie bis 1979 Leiter der Abteilung Politik der ÖVP-Bundespartei.

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Er war fast 20 Jahre im Parlament

Von 1975 bis 1994 gehörte er dem Nationalrat an und war auch Mediensprecher seiner Fraktion. Der spätere Verleger - er betrieb die "Edition Steinbauer" - war auch von 1970 bis 1975 stellvertretender Generalsekretär des ORF sowie später Mitglied des ORF-Kuratoriums.

Betroffen über den Tod zeigte sich im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs Gödl: "Mit Heribert Steinbauer verlieren wir einen überzeugten Christdemokraten, einen erfahrenen politischen Gestalter intellektueller Prägung und einen Menschen, der die Österreichische Volkspartei über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet hat."

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