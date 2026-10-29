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Neueröffnung

Gratis Döner in Wiener City - nur zu Halloween!

Niki Uzelac
von
Cio's Döner
© Cio's Grill & Kebap
Eine saftige Belohnung wartet auf alle, die am 31. Oktober in Cio's neuer Filiale im 1. Bezirk vorbeischauen - natürlich verkleidet im Grusel-Outfit und passend geschminkt.
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Am Samstag, den 31. Oktober, feiert Cio’s die Eröffnung seiner zweiten Filiale in Wien. Dafür lädt das für Grill und Kebap bekannte Lokal in die Rotenturmstraße 19, wo es von 12 bis 17 Uhr eine ganz besondere Halloween-Aktion gibt: Wer passend verkleidet oder mit Halloween-Make-up vorbeikommt, erhält einen gratis Döner zum Verkosten. Zur Auswahl stehen Huhn oder Kalb - aber nur solange der Vorrat reicht.

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Doch damit nicht genug: Beim Kostümschaulauf gibt es auch Bares zu gewinnen - insgesamt geht es um 450 Euro! Wer also seinen Halloween-Look zu Geld machen will, liked einen Opening-Beitrag von @ciosgrill auf Social Media, folgt dem Account und kommt dann ins Lokal. Die besten Kostüme werden anschließend in Storys geteilt und der Öffentlichkeit präsentiert. Entscheidend ist dabei die Anzahl der Likes: Die drei beliebtesten Verkleidungen gewinnen jeweils 150 Euro.

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