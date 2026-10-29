Streit in Park
51-Jähriger ging mit Messer auf Mann los
Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt. Gegen 17 Uhr soll ein 51-jähriger Pole in einem Park völlig grundlos von einem Spaziergänger beschimpft worden sein. Daraufhin gerieten die beiden Männer in Streit.
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Vier Promille
Die Auseinandersetzung eskalierte so sehr, dass der Pole plötzlich ein Messer zog und damit seinen Kontrahenten bedrohte. Das Opfer rief die Polizei, die den Verdächtigen vorläufig festnahm. Bei dem 51-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von fast vier Promille festgestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Zur Ursache des Streits konnte weder der Beschuldigte noch das Opfer Angaben machen. Das Messer wurde sichergestellt.
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