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Streit in Park

51-Jähriger ging mit Messer auf Mann los

Mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht in Wien, unscharfe Passanten im Vordergrund.
© Getty Images
Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Wiener Park eskalierte völlig und endete mit einer Festnahme.
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Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt. Gegen 17 Uhr soll ein 51-jähriger Pole in einem Park völlig grundlos von einem Spaziergänger beschimpft worden sein. Daraufhin gerieten die beiden Männer in Streit.

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Vier Promille

Die Auseinandersetzung eskalierte so sehr, dass der Pole plötzlich ein Messer zog und damit seinen Kontrahenten bedrohte. Das Opfer rief die Polizei, die den Verdächtigen vorläufig festnahm. Bei dem 51-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von fast vier Promille festgestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zur Ursache des Streits konnte weder der Beschuldigte noch das Opfer Angaben machen. Das Messer wurde sichergestellt.

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