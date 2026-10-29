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Wien-Favoriten

Kein Alkohol mehr: Syrer verprügelte Freund

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Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde von der Rettung versorgt.
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Wien. Zwei Männer gerieten am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Brennpunktbezirk Favoriten in Streit, weil keine alkoholischen Getränke mehr vorhanden waren.

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Opfer verletzt

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll einer der Streithähne, ein 42-jähriger Syrer, Angaben der Polizei zufolge mehrmals mit einem Gegenstand auf seinen 39-jährigen Bekannten eingeschlagen haben.

Der Mann erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde von der Rettung versorgt. Der Flüchtling wurde von Beamten auf einer Parkbank angetroffen und vorläufig festgenommen.

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