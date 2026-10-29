Kein Alkohol mehr: Syrer verprügelte Freund

Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde von der Rettung versorgt.

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Wien. Zwei Männer gerieten am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Brennpunktbezirk Favoriten in Streit, weil keine alkoholischen Getränke mehr vorhanden waren.

Opfer verletzt

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll einer der Streithähne, ein 42-jähriger Syrer, Angaben der Polizei zufolge mehrmals mit einem Gegenstand auf seinen 39-jährigen Bekannten eingeschlagen haben.

Der Mann erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde von der Rettung versorgt. Der Flüchtling wurde von Beamten auf einer Parkbank angetroffen und vorläufig festgenommen.