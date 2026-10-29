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Alcaraz-Ex kehrt auf Tour zurück

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Ein Tennisspieler jubelt mit geballter Faust auf einem Hallenplatz während eines Matches.
© GEPA pictures
Rund ein Jahr nach der spektakulären Trennung von Super-Star Carlos Alcaraz steht Juan Carlos Ferrero vor seiner Rückkehr auf die ATP-Tour.
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Wie der spanische Ex-Weltranglisten-Erste bekanntgab, wird er ab sofort wieder als Coach an der Seitenlinie stehen – allerdings für einen neuen Schützling.

Wer der neue Profi an seiner Seite ist, bleibt noch wenige Tage ein gut gehütetes Geheimnis. "Bestätigt, ich kehre auf die Tour zurück. Am 9. November, direkt nach dem Turnier in Paris, wird es öffentlich gemacht", verriet Ferrero im Interview mit der Mundo Deportivo. "Ich freue mich riesig auf das Abenteuer, das vor mir liegt."

Stolz auf gemeinsame Geschichte

In seiner Zeit an der Seite von Alcaraz geformt, blickt Ferrero, der 2003 die French Open gewann,  stolz auf die gemeinsame Erfolgsgeschichte zurück.

Über die Zusammenarbeit mit dem Ausnahmekönner sagt er rückblickend: "Jeder Trainer wünscht sich einen Spieler mit solchen Qualitäten, der praktisch jeden Schlag beherrscht. Die echte Kunst war es, diese gewaltigen Waffen zu ordnen und im richtigen Moment einzusetzen."

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Ferrero freut sich auf Wiedersehen

Mann im weißen Polohemd schwingt einen Golfschläger auf einem Golfplatz im Freien.
Ex-Alcaraz-Coach Juan Carlos Ferrero kehrt auf die ATP-Tour zurück. © IMAGO/AgenciaLOF

Besonders Alcaraz’ schier grenzenloser Ehrgeiz beeindruckt Ferrero bis heute: "Carlos hat schon als kleiner Bub riesig gedacht und von den größten Titeln geträumt. Mit 23 Jahren den Karriere-Grand-Slam einzutüten und die jüngste Nummer eins der Geschichte zu werden – das schaffen nur ganz wenige auf diesem Planeten."

"Ich freue mich darauf"

Schon bald könnte es auf der Tour zum emotionalen Wiedersehen zwischen den beiden Erfolgsgaranten kommen – dann allerdings als Rivalen auf den Trainerbänken. Ferrero blickt dem Duell gelassen entgegen: "Ich freue mich darauf, ihn wiederzusehen, ihn fest zu umarmen und darauf, dass normale Verhältnisse einkehren."

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