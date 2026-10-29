Antonelli will sich mit Stil zum König krönen

Beim GP von Mexiko soll der WM-Titel mit einem Sieg fixiert werden, obwohl schon Platz 9 reicht.

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Seines Erfolgs in Austin zum Trotz hat Italiens Formel-1-Jungstar Kimi Antonelli die Titelfeier in der Vorwoche noch verschieben müssen. In Mexiko-Stadt hat der 20-jährige Mercedes-Fahrer nun den zweiten "Matchball".

Am Sonntag (21 Uhr MEZ/live ORF 1) reicht ihm schon Platz neun, um sich vorzeitig zum jüngsten Weltmeister der Geschichte zu krönen. Zweifel daran gibt es eigentlich keine mehr. Mercedes-Chef Toto Wolff bezifferte die Wahrscheinlichkeit mit "99,9 Prozent".

Erster Italien-Champ seit 1953

Vor dem fünftletzten Rennen der Saison hat Antonelli 123 Punkte mehr als sein Teamkollege George Russell, auf Altmeister Lewis Hamilton sind es 124. Verpasst einer der beiden den Sieg, braucht es Antonelli gar nicht erst über die Ziellinie zu schaffen.

In den 18 bisherigen Saisonrennen landete er nur zweimal nicht unter den besten neun. Kaum denkbar also, dass sich Antonelli nicht zum jüngsten Champion aller Zeiten und zum ersten italienischen Triumphator seit Alberto Ascari 1953 im Ferrari macht.

"Hoffentlich weiteren Sieg kämpfen"

Von einem "Sicherheitslauf" Antonellis am Autodromo Hermanos Rodriguez mit dem berühmten Abschnitt durch das Stadion "Foro Sol" kann daher nicht ausgegangen werden. Die Strecke liegt auf 2.285 Metern Höhe, wodurch die Luft deutlich dünner ist.

Das führt zu geringerem Luftwiderstand und hohen Geschwindigkeiten, erschwert aber gleichzeitig die Kühlung von Motor und Bremsen. "Ich gehe mit derselben Einstellung heran: so viel Spaß wie möglich haben und hoffentlich um einen weiteren Sieg kämpfen", sagte er. "Am besten wäre es, ganz oben abzuschließen. Das ist das Ziel", erklärte Antonelli.