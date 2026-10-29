Tagger-Gala in China! Österreichs Tennis-Juwel stürmt ins Viertelfinale

Lilli Tagger ist nicht zu stoppen! Österreichs Tennis-Aufsteigerin marschiert beim WTA-250-Turnier in Guangzhou mit dem nächsten souveränen Sieg ins Viertelfinale. Gegen die erfahrene Polin Magda Linette lässt die erst 18-jährige Osttirolerin beim 6:2, 6:2 nichts anbrennen. Der nächste Coup ist zum Greifen nah – doch jetzt wartet eine Gegnerin, die auf die Unterstützung der heimischen Fans zählen kann.

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Lilli Tagger sorgt in China weiter für Furore. Die junge Osttirolerin spielt in Guangzhou groß auf, lässt ihrer nächsten Gegnerin kaum Luft zum Atmen und steht bereits zum fünften Mal in ihrer Karriere in einem WTA-Viertelfinale. Gegen Magda Linette zeigt sie am Donnerstag eindrucksvoll, warum sie derzeit zu den spannendsten Aufsteigerinnen im österreichischen Tennis zählt.

Von Beginn an gibt Tagger den Ton an. Mit mutigem, offensivem Tennis setzt sie die 34-jährige Polin unter Druck und belohnt sich im ersten Satz im fünften Game mit dem Break zum 3:2. Danach kippt die Partie endgültig in ihre Richtung: Linette findet kein Mittel mehr gegen das druckvolle Spiel der Österreicherin und gewinnt kein einziges weiteres Game. Tagger macht mit 6:2 kurzen Prozess.

Tagger bleibt ohne Satzverlust

Wer auf eine Wende im zweiten Satz gehofft hatte, wird enttäuscht. Linette startet zwar mit einem souveränen Aufschlagspiel, doch Tagger lässt sich davon nicht beeindrucken. Wieder erhöht sie den Druck, wieder schlägt sie im fünften Game zu: Nach drei Breakchancen nutzt die 18-Jährige die zweite und stellt auf 3:2.

Von da an läuft alles nach Plan. Linette bekommt beim eigenen Aufschlag keinen Fuß mehr auf den Boden, während Tagger konzentriert und konsequent bleibt. Ein Ass zum Abschluss setzt den Schlusspunkt unter eine Machtdemonstration, die mit 6:2, 6:2 auch auf der Anzeigetafel deutlich ausfällt. Damit bleibt Tagger im gesamten Turnier ohne Satzverlust. Nach ihrem Triumph in Prag im Juli nimmt der Traum vom nächsten Turniersieg immer konkretere Formen an. Doch ausgerechnet jetzt wartet eine Aufgabe, die ihre eigenen Gesetze hat.

Nächste Hürde: Chinas Lokalmatadorin

Im Viertelfinale bekommt es Tagger mit Shi Han zu tun. Die 21-jährige Chinesin steht dank einer Wildcard im Hauptfeld und liegt auf Platz 162 der Weltrangliste. Im Achtelfinale sorgte sie mit einem 7:5, 6:4 gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska für eine Überraschung und fixierte damit ihr bisher bestes Ergebnis auf der WTA-Tour.

Für Tagger ist Shi eine Unbekannte: Die beiden standen sich auf der Tour noch nie gegenüber. Dazu kommt ein möglicher Heimvorteil für die Chinesin. In der Millionenmetropole Guangzhou dürfte das Publikum vor allem seiner Lokalmatadorin die Daumen drücken. Tagger muss also nicht nur ihre nächste Gegnerin knacken, sondern sich auch auf eine Kulisse einstellen, die es mit Shi hält.