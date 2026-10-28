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Frühestens 17.30 Uhr

Letztes ÖTV-Ass: Rodionov kämpft um Viertelfinale

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VIENNA,AUSTRIA,23.OCT.26 - TENNIS - ATP Tour, Erste Bank Open, Red Bull BassLine. Image shows Jurij Rodionov (AUT). Photo: GEPA pictures/ Alexander Solc
© GEPA pictures
Im Achtelfinale der Erste Bank Open ist nur noch ein einziger Österreicher im Einsatz.
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Damit auch im Viertelfinale noch ein ÖTV-Athlet im Einsatz ist, muss Jurij Rodionov sein Duell mit Nikolos Bassilaschwili (frühestens 17.30 Uhr/live ServusTV & im OE24-Live-Ticker) gewinnen.

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Zwischen den beiden gab es bisher nur ein Match: Vor sieben Monaten trafen sich der Georgier und Rodionov beim ATP in Bukarest, wo der Österreicher auf Sand mit 1:2 verlor.

Carlos Alcaraz als nächster Gegner

Der 34-Jährige ist als Nummer 95 der ATP-Weltrangliste ebenso voraus wie in den Titeln. Bassilaschwili hat fünf, Rodionov wartet noch auf den ersten.

Sollte der 27-Jährige diesmal als Sieger vom Platz gehen, wartet aber ein echtes Kaliber. Es geht gegen Carlos Alcaraz, der Karen Khachanov nach einem gewaltigen Schlagabtausch und 2:04 Stunden 6:4, 7:6(5) besiegte.

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