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Amateure fordern Darts-König um 600.000 Euro

Igor Santovac
von
Ein junger Mann hält stolz einen großen Pokal bei einer Dartmeisterschaft in einer Arena hoch.
© IMAGO/Pro Sports Images
Am Freitag (20 Uhr, live auf Netflix) geht es in Manchester um mehr als eine halbe Million Preisgeld.
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Was haben ein Müllmann, ein Bankbeamter, ein Lehrer, ein Profi-Jockey und ein Darts-Wunderkind gemeinsam? Sie alle träumen vom Coup ihres Lebens!

Ihr Ziel: Ein einziges Leg (501 Punkte) gegen Luke "The Nuke" Littler den besten Darts-Spieler der Welt – und die Chance auf ein Preisgeld, das ein ganzes Leben verändert. In der Netflix-Live-Show "Beat Luke Littler" am kommenden Freitag schickt der Streaming-Riese insgesamt 24 unterschiedliche Herausforderer ins Rennen.

Die Regel ist gnadenlos: Der erste Kandidat, der den 19-jährigen Weltmeister schlägt, beendet die Show sofort und streicht die volle Summe von 501.000 Pfund (rund 600.000 Euro) ein.

Herausforderer: Müllmann, Profi-Jockey, Wunderkind

Das Feld der 24 Anwärter ist eine wilde Mischung aus unentdeckten Amateuren, skurrilen Typen und hochkarätigen Nachwuchstalenten.

Taylon Forrester (18): Der Müllmann aus Bedford möchte mit dem Gewinn erstmals in seinem Leben nach Jamaika reisen.

Zac Spain (30): Der australische Profi-Jockey hat bereits über 7.500 Pferderennen absolviert.

Jarod Becker (23): Ein Lehrer aus Hildesheim vertritt die deutschen Farben.

Tony Cole (39): Ein Bankberater aus Wales. Kurios: Er hat noch nie in seinem Leben ein Darts-Spiel gegen einen echten Menschen absolviert.

Mitchell Lawrie (15): Das schottische Wunderkind gilt als einer der gefährlichsten Verfolger. Er schlug Littler bereits 2023 im Junioren-Bereich.

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Moderiert wird das Spektakel von Ex-Fußballprofi Gary Lineker und Bestseller-Autor Richard Osman. Darts-Legende Phil Taylor sowie Promotor Barry Hearn begleiten die Show als Experten.

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