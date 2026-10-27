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Tennis-Thriller! Zverev entgeht blamablem Erstrunden-Aus

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Alexander Zverev ist mit Ende des Jahres an der Spitze der Tennis-Weltrangliste.
© IMAGO/Branislav Racko
Dreistündiger Nervenkrimi! Die Fans in der Wiener Stadthalle bekamen beim Erste-Bank-Open-Auftakt von Alexander Zverev einen echten Tennis-Thriller geboten. Gegen den spanischen Youngster Martin Landaluce (ATP-67.) musste der topgesetzte Deutsche alles in die Waagschale werfen, ehe der Einzug in die zweite Runde feststand. Am Ende setzte sich Zverev ebenso wie Carlos Alcaraz vor ihm im Tie-Break mit 7:5, 3:6, 7:6 (13:11) durch und hält damit seinen Traum vom Sprung an die Spitze der Weltrangliste am Leben.
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Zwei Siege fehlen Alexander Zverev noch zum ganz großen Coup! Der Deutsche könnte noch vor Jahresende zur Tennis-Nummer eins aufsteigen und Jannik Sinner vom Thron stoßen. Damit wäre er nach Boris Becker erst der zweite Deutsche an der Spitze der Weltrangliste.

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Doch schon zum Auftakt der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle wurde der Traum vom Tennis-Thron auf eine harte Probe gestellt: Der spanische Youngster Martin Landaluce verlangte Zverev alles ab. Nach einem umkämpften ersten Satz (7:5) schlug der Außenseiter zurück und erzwang mit einem 6:3 den Entscheidungssatz. Zverev musste zittern – doch im dritten Durchgang behielt der Deutsche die Nerven, machte den Sieg im Tie-Break-Krimi perfekt und löste das Ticket für die zweite Runde. Dort trifft Zverev am Donnerstag auf den Sieger des Duells zwischen dem Niederländer Tallon Griekspoor (ATP-50.) und dem US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP-17.)

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