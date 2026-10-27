Tennis-Thriller! Zverev entgeht blamablem Erstrunden-Aus

Dreistündiger Nervenkrimi! Die Fans in der Wiener Stadthalle bekamen beim Erste-Bank-Open-Auftakt von Alexander Zverev einen echten Tennis-Thriller geboten. Gegen den spanischen Youngster Martin Landaluce (ATP-67.) musste der topgesetzte Deutsche alles in die Waagschale werfen, ehe der Einzug in die zweite Runde feststand. Am Ende setzte sich Zverev ebenso wie Carlos Alcaraz vor ihm im Tie-Break mit 7:5, 3:6, 7:6 (13:11) durch und hält damit seinen Traum vom Sprung an die Spitze der Weltrangliste am Leben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zwei Siege fehlen Alexander Zverev noch zum ganz großen Coup! Der Deutsche könnte noch vor Jahresende zur Tennis-Nummer eins aufsteigen und Jannik Sinner vom Thron stoßen. Damit wäre er nach Boris Becker erst der zweite Deutsche an der Spitze der Weltrangliste.

Doch schon zum Auftakt der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle wurde der Traum vom Tennis-Thron auf eine harte Probe gestellt: Der spanische Youngster Martin Landaluce verlangte Zverev alles ab. Nach einem umkämpften ersten Satz (7:5) schlug der Außenseiter zurück und erzwang mit einem 6:3 den Entscheidungssatz. Zverev musste zittern – doch im dritten Durchgang behielt der Deutsche die Nerven, machte den Sieg im Tie-Break-Krimi perfekt und löste das Ticket für die zweite Runde. Dort trifft Zverev am Donnerstag auf den Sieger des Duells zwischen dem Niederländer Tallon Griekspoor (ATP-50.) und dem US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP-17.)

+++ Mehr Infos in Kürze +++