Erste Bank Open
Tennis-Thriller! Zverev entgeht blamablem Erstrunden-Aus
Zwei Siege fehlen Alexander Zverev noch zum ganz großen Coup! Der Deutsche könnte noch vor Jahresende zur Tennis-Nummer eins aufsteigen und Jannik Sinner vom Thron stoßen. Damit wäre er nach Boris Becker erst der zweite Deutsche an der Spitze der Weltrangliste.
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Doch schon zum Auftakt der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle wurde der Traum vom Tennis-Thron auf eine harte Probe gestellt: Der spanische Youngster Martin Landaluce verlangte Zverev alles ab. Nach einem umkämpften ersten Satz (7:5) schlug der Außenseiter zurück und erzwang mit einem 6:3 den Entscheidungssatz. Zverev musste zittern – doch im dritten Durchgang behielt der Deutsche die Nerven, machte den Sieg im Tie-Break-Krimi perfekt und löste das Ticket für die zweite Runde. Dort trifft Zverev am Donnerstag auf den Sieger des Duells zwischen dem Niederländer Tallon Griekspoor (ATP-50.) und dem US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP-17.)
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