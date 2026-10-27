"Superintelligenz"
Trump: Bezeichnung KI soll in US-Dokumenten Verboten sein
Die Nutzung der englischen Bezeichnung "AI/Artificial Intelligence" werde demnächst "in allen relevanten Dokumenten und in allem Übrigen" offiziell verboten, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.
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Trump versucht schon seit Wochen, den Begriff "Superintelligenz" für KI durchzusetzen. Er argumentierte unter anderem, der Name Künstliche Intelligenz lasse die Technologie "fake" erscheinen. Er kündigte auch bereits an, dass das Weiße Haus jeden, der noch die Bezeichnung KI benutzt, als Feind betrachten werde. Während in US-Medien nach wie vor hauptsächlich von Künstlicher Intelligenz die Rede ist, schwenkten mehrere Bosse von Tech-Unternehmen bereits um und benutzten öffentlich den von Trump favorisierten Begriff "Superintelligenz".
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