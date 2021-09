Wirbel um Maskenpflicht im Handel

Die FFP2-Masken-Pflicht für Ungeimpfte führt zu Ärger und Verwirrung.

Wien. Ab 15. September wird im Handel zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden. Das hat die Regierung in ihrem Stufenplan angekündigt. Geimpfte müssen ab dann nur in Supermärkten, Apotheken, Öffis und Geschäften des täglichen Bedarfs FFP2 tragen, sonst reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz.



Nicht so für Ungeimpfte: Sie müssen in jedes Geschäft mit FFP2.



Lesen Sie die ganze Story mit einem oe24-plus Abo. Gleich anmelden!