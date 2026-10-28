Goldenes Wiener Schnitzel für "King" Kane

Harry Kane ist nach seinem Triumph beim Ballon d'Or zurück in Deutschland und wurde gleich mit einem vergoldeten Schnitzel belohnt.

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Superstar Harry Kane schaffte vergangenen Montag etwas, das seit 45 Jahren kein Bayern-Spieler geschafft hatte. Der Torgarant wurde in London mit dem Ballon d'Or für den besten Spieler des Jahres ausgezeichnet. Zurück in seiner Wahlheimat München wurde er mit einem ganz besonderen Geschenk empfangen. Sein Stamm-Wirt brachte ihm vier vergoldete Wiener Schnitzel.

Die goldige Aktion hat allerdings einen besonderen Hintergrund. Wie der Wirt des Waldgasthofs Buchenhain, Stefan Kastner, gegenüber BILD verrät, bekommt der Brite für jedes erzielte Tor einen panierten Leckerbissen nach Hause geliefert. Nach der Zeremonie in London wollte man sich aber etwas Besonderes überlegen. Die Idee eines goldenen Schnitzels lag demnach auf der Hand.

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Kane teilt Schnitzel

Der Gastronom hält allerdings fest, dass es keinesfalls dekadent sei. Die Dekorierung mit Blattgoldflocken und glitzerndem Gold-Spray sei nicht viel teurer. Kane verriet bereits zuvor: "Ich esse die Schnitzel natürlich nicht immer alle selber. Aber alle freuen sich darüber und ich genieße sie auch sehr." Die vergoldete Spezial-Lieferung, die Kastner mit seinem Oldtimer persönlich vorbeibrachte, wird er allerdings wohl nur mit seiner Familie geteilt haben.

Doch damit nicht genug. Für alle Bayern-Fans hat sich der Wirt nun auch etwas Besonderes überlegt. In den kommenden Wochen wird er das Gold-Schnitzel ebenfalls in die Speisekarte aufnehmen und um 28,90 Euro mit Beilage servieren.