Verletzt: ÖSV-Star Gallhuber fällt lange aus

Das Technik-Team der ÖSV-Damen erlebte in Sölden einen Horror-Start. Wenige Tage später kommt die nächste Hiobsbotschaft: Katharina Gallhuber muss nach einer Knie-Operation eine Pause einlegen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am vergangenen Wochenende wurde in Sölden die neue Weltcup-Saison eröffnet. Beim RTL der Damen gab es für das ÖSV-Team einen mächtigen Dämpfer. Nur Franziska Gritsch schaffte es in die Punkteränge, die allerdings nicht mit dem heimischen Ski-Team trainieren darf. Nun gibt es im Lager der Technik-Damen den nächsten Rückschlag. Slalom-Spezialistin Katharina Gallhuber musste sich einer Operation unterziehen und verpasst einige Rennen.

"Mein Blick bleibt nach vorne gerichtet und ich werde alles tun, um bald wieder auf der Piste zu stehen", verrät die 29-jährige Niederösterreicherin via Instagram vor ihrer Knie-Arthroskopie. Die ersten Slalom-Bewerbe der laufenden Saison finden in Levi in Finnland (14. November), in Gurgl in Tirol (21. November) und in Killington in den USA (29. November) statt. Nach einer kurzen Pause steht in Courchevel (22. Dezember) in Frankreich der vierte Slalom der Saison auf dem Programm.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Beim Technik-Team herrscht nun nach dem Auftakt-Debakel Alarmstufe Rot. Neben Gallhuber wird in Levi auch Katharina Liensberger, die erst wieder ins Training eingestiegen ist, eine weitere Top-Läuferin fehlen. Die ganzen Hoffnungen ruhen nun auf der Vorjahres-Vierten im Slalom-Weltcup Katharina Truppe.