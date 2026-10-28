oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nächster Rückschlag

Verletzt: ÖSV-Star Gallhuber fällt lange aus

Dominik Lehmann
von
Katharina Gallhuber verpasst Slalom-Auftakt.
© GEPA pictures/ Alexander Solc
Das Technik-Team der ÖSV-Damen erlebte in Sölden einen Horror-Start. Wenige Tage später kommt die nächste Hiobsbotschaft: Katharina Gallhuber muss nach einer Knie-Operation eine Pause einlegen.
OE24 auf Google bevorzugen

Am vergangenen Wochenende wurde in Sölden die neue Weltcup-Saison eröffnet. Beim RTL der Damen gab es für das ÖSV-Team einen mächtigen Dämpfer. Nur Franziska Gritsch schaffte es in die Punkteränge, die allerdings nicht mit dem heimischen Ski-Team trainieren darf. Nun gibt es im Lager der Technik-Damen den nächsten Rückschlag. Slalom-Spezialistin Katharina Gallhuber musste sich einer Operation unterziehen und verpasst einige Rennen.

Auch interessant

ÖSV-Star tritt mit nur 25 Jahren zurück

Ski-Debakel in Sölden: Unsere Beste wird vom ÖSV verstoßen

Vom ÖSV verstoßen: So viel Arbeit steckt hinter Gritsch-Coup in Sölden

"Mein Blick bleibt nach vorne gerichtet und ich werde alles tun, um bald wieder auf der Piste zu stehen", verrät die 29-jährige Niederösterreicherin via Instagram vor ihrer Knie-Arthroskopie. Die ersten Slalom-Bewerbe der laufenden Saison finden in Levi in Finnland (14. November), in Gurgl in Tirol (21. November) und in Killington in den USA (29. November) statt. Nach einer kurzen Pause steht in Courchevel (22. Dezember) in Frankreich der vierte Slalom der Saison auf dem Programm.

Beim Technik-Team herrscht nun nach dem Auftakt-Debakel Alarmstufe Rot. Neben Gallhuber wird in Levi auch Katharina Liensberger, die erst wieder ins Training eingestiegen ist, eine weitere Top-Läuferin fehlen. Die ganzen Hoffnungen ruhen nun auf der Vorjahres-Vierten im Slalom-Weltcup Katharina Truppe.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Russische Armee setzt Offensive fort

4 Rennen an 2 Wochenenden: Sölden plant Weltcup-Revolution

Kärntner liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Diese Stars rockten WM

Verletzt: ÖSV-Star Gallhuber fällt lange aus

Skisprung-Revolution beim Klassiker

Alpen-Elvis rockte Praterdome

ÖSV-Star tritt mit nur 25 Jahren zurück

Betrieb von Kohlekraftwerken: Das sagt Van der Bellen

Diese Eispiste bringt sogar Weltcupsieger ins Straucheln