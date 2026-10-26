Nach Schock-Rücktritt: Waldner-Nachfolger steht fest

Raimund Plancker übernimmt mit 1. November die Funktion des FIS-Renndirektors für die Männer im alpinen Ski-Weltcup.

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Der Südtiroler folgt auf Markus Waldner, der Anfang Oktober nach zwölf Jahren seinen Rücktritt angekündigt hatte. Plancker war seit 2022 als stellvertretender Renndirektor für die Speed-Disziplinen tätig. Sein erster Einsatz in neuer Funktion ist der Slalom von Levi am 15. November, wie der internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS am Montag mitteilte.

Die übrige Führungsstruktur bleibt unverändert. Der Oberösterreicher Hannes Trinkl ist weiterhin für die Speed-Rennen zuständig, der Slowene Janez Hladnik für die technischen Disziplinen. Waldner soll der FIS in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Plancker war vor seinem Wechsel zum Weltverband während rund zehn Jahren als Trainer verschiedener Elite-Teams des italienischen Skiverbands tätig.

"Wir sind sehr froh, eine hervorragende Lösung für das Team gefunden zu haben", sagte FIS-Alpin-Direktor Janne Leskinen. "Das liegt in erster Linie daran, dass Raimund zu den fachkundigsten und angesehensten Persönlichkeiten im gesamten alpinen Skisport zählt, aber auch daran, dass damit eine gesunde Kontinuität gewährleistet ist."