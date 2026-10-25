Samba, Sieg und Küsse: Braathens Liebesshow in Sölden

Erst ließ Lucas Pinheiro Braathen die Ski-Elite stehen, dann gab es Küsse für seine Isadora. Für die Schauspielerin zog der Brasilianer sogar nach Rio.

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Erst Samba auf der Piste, dann große Gefühle im Zielraum. Lucas Pinheiro Braathen (26) hatte gerade die Ski-Elite in Sölden geschlagen, da wartete schon seine Freundin Isadora Cruz (28). Die brasilianische Schauspielerin strahlte ihren Sieger an, wenig später lagen sich die beiden in den Armen. Ein besonderer Moment nach Braathens zweitem Triumph auf dem Rettenbachgletscher.

Und hinter dieser Liebesgeschichte steckt mehr als ein gemeinsamer Auftritt im Schnee: Für Isadora hat der Ski-Star sogar seinen Trainingsalltag umgestellt und einen zweiten Lebensmittelpunkt in Rio de Janeiro gefunden.

Für Isadora zog Braathen nach Rio

Die Frau an seiner Seite ist in Brasilien selbst ein Star. Isadora Cruz steht als Schauspielerin vor der Kamera und spielt eine Hauptrolle in der Fernsehserie "Coração Acelerado".

Seit 2025 sind die beiden ein Paar. Im vergangenen Sommer bezogen sie gemeinsam eine Wohnung in Rio de Janeiro, nur rund zehn Minuten von Isadoras Filmstudio entfernt.

Dafür organisierte Braathen auch seinen Trainingsalltag neu. Der Riesentorlauf-Weltcupsieger verbrachte mehr Zeit in Brasilien, um trotz der unterschiedlichen beruflichen Verpflichtungen mit seiner Freundin zusammen sein zu können.

Wie der 26-Jährige erst vor wenigen Tagen der norwegischen Zeitung VG erzählte, hat Isadora ihre Dreharbeiten inzwischen abgeschlossen. Im neuen Winter soll sie ihn deshalb auch zu mehreren Weltcuprennen begleiten.

Heiße Küsse am Strand

Isadora Cruz und Lucas Braathen © Instagram/Screenshot

Dass die beiden ihre Gefühle nicht verstecken, zeigen auch ihre Instagram-Auftritte. Im Sommer veröffentlichte Braathen Urlaubsbilder aus Bahia, darunter eine Aufnahme, auf der er Isadora auf die Stirn küsst. Dazu schrieb er auf Portugiesisch: "Minha luz" – "Mein Licht".

Schon nach seinem historischen Olympiasieg im Februar hatte Cruz ihrem Freund öffentlich gratuliert. "My valentine. Te amo" („Mein Valentinsschatz. Ich liebe dich“), schrieb sie damals zu gemeinsamen Fotos. Jetzt durfte sie seinen nächsten großen Erfolg direkt am Zielhang in Sölden miterleben.

Sportlich hatte der Brasilianer in Sölden ohnehin allen Grund zum Feiern. Mit einer Gesamtzeit von 1:44,72 Minuten setzte er sich vor den Schweizern Loïc Meillard (+0,48) und Marco Odermatt (+0,49) durch.

Nach seinem Sölden-Triumph strahlt Lucas Pinheiro Braathens Freundin Isadora Cruz ihren Sieger an. © Getty Images

Ausgerechnet Sölden

Für Braathen schloss sich auf dem Rettenbachgletscher ein Kreis. Seinen ersten Weltcupsieg hatte er 2020 ebenfalls in Sölden gefeiert, damals noch für Norwegen.

Inzwischen startet der Sohn eines Norwegers und einer Brasilianerin für das Heimatland seiner Mutter. Dort hat er mit Isadora auch privat einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden.

Erst kürzlich hatte Braathen seine Werbepartnerschaft mit dem Skigebiet Sölden beendet. Nun kehrte er zurück und gewann gleich den ersten Riesentorlauf der Saison.