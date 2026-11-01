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Von Tourist umgefahren: ÖSV-Talent schlägt Vizeweltmeister

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Skifahrer mit rotem Helm und Skibrille bei einem Weltcup-Rennen in Schladming.
© GEPA pictures/ Alexander Solc
Ein schwerer Skiunfall stoppte Oscar Heine vor knapp einem Jahr. Jetzt schafft der Kärntner den Sprung in den Weltcup – auf Kosten eines Vizeweltmeisters.
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Vor knapp einem Jahr lag seine Karriere plötzlich auf Eis. Jetzt steht Oscar Heine vor seinem ersten Weltcup-Rennen! Der 23-jährige Kärntner hat sich bei den internen ÖSV-Zeitläufen in Sölden für die Slaloms in Levi und Gurgl qualifiziert. Dabei setzte er sich unter anderem gegen Adrian Pertl durch, der 2021 noch WM-Silber im Slalom gewonnen hatte.

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Hobbyskifahrer beendet Heines Saison

Im Dezember 2025 war Heine beim Einfahren vor einem FIS-Rennen in Kaltenbach von einem Hobbyskifahrer umgefahren worden. Die Folgen waren schwerwiegend: Der Kärntner erlitt einen Innenbandriss und einen Einriss des hinteren Kreuzbandes. Seine Saison war damit vorzeitig beendet.

Doch Heine kämpfte sich zurück. Bereits im Juni stand er wieder auf Skiern, im Sommer bereitete er sich unter anderem in Ushuaia in Argentinien auf die neue Saison vor.

ÖSV-Talent setzt sich gegen Pertl durch

Jetzt wurde sein Comeback belohnt. Bei den internen Qualifikationsläufen am Rettenbachferner in Sölden überzeugte Heine und sicherte sich eines der begehrten Weltcup-Tickets.

Die Bestzeit erzielte Olympiasieger Johannes Strolz, auch Simon Rueland qualifizierte sich. Heine schaffte als Dritter den Sprung ins Aufgebot. Für Adrian Pertl, Slalom-Vizeweltmeister von Cortina 2021, reichte es dagegen nicht.

Für Heine ist die Qualifikation ein besonderer Erfolg. Im Europacup hatte er mit einem zweiten Platz im spanischen Baqueira Beret bereits sein Potenzial gezeigt, der erste Weltcup-Einsatz blieb ihm bislang aber verwehrt.

Weltcup-Debüt in Levi

Am 15. November soll es für den Kärntner im finnischen Levi erstmals auf die ganz große Bühne gehen. Eine Woche später, am 22. November, steht der Heimslalom in Gurgl auf dem Programm.

Sein erstes großes Ziel hat Heine bereits formuliert: Er möchte im Weltcup unter die besten 30 fahren.

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