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Weltcup-Wette

Halb rasiert: Ski-Star mit schrägem Sölden-Look

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Ein Skifahrer im blauen Anzug hält Ski und trägt Helm mit Skibrille bei einem Wettkampf.
© GEPA pictures
Ein halber Bart soll Atle Lie McGrath zum Erfolg verhelfen. Hinter dem kuriosen Auftritt steckt ein italienischer Olympiasieger.
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Bei Atle Lie McGrath (26) war vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden offenbar nur eine Gesichtshälfte bereit für die Rasur. Der Norweger ging mit einem halben Bart ins Rennen – auf ausdrücklichen Wunsch von Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi. Der Italiener, selbst für seinen halb rasierten Look bekannt, hatte dem Ski-Star auf Instagram eine ganz besondere Erfolgsformel mitgegeben.

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Olympiasieger verordnet halbe Rasur

"Erstens: Vertraue dir selbst. Zweitens: Vertraue deiner Vorbereitung. Und drittens, das Wichtigste: Vergiss nicht, deinen Bart halb zu rasieren", lautete Tamberis Botschaft sinngemäß.

McGrath gehorchte prompt. "Wenn der Champion Gianmarco Tamberi mir höchstpersönlich sagt, was ich machen muss, gibt es keine Frage, was als Nächstes kommt", schrieb er auf Instagram und präsentierte sein halb rasiertes Gesicht.

Geschadet hat die ungewöhnliche Vorbereitung jedenfalls nicht: McGrath lag nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang auf dem Rettenbachgletscher auf Platz fünf.

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