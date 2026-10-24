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Gritsch rettet ÖSV-Ehre bei Moltzan-Wunder in Sölden

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Franziska Gritsch wurden Neunte.
© EPA
Österreichs Technik-Damen erleben beim Weltcup-Auftakt einen Horror-Tag. Beim überraschenden Sieg von US-Läuferin Paula Moltzan landet Franziska Gritsch mit Platz 9 als einzige Österreicherin in den Punkterängen.
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Paula Moltzan gewinnt sensationell den Weltcup-Auftakt in Sölden.
Paula Moltzan gewinnt sensationell den Weltcup-Auftakt in Sölden. © Getty Images

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