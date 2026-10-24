ÖSV droht nach Scheib-Drama ein Debakel

Österreichs Riesentorlauf-Topathletin Julia Scheib ist am Samstag im ersten Durchgang des Saisonauftaktes im alpinen Ski-Weltcup in Sölden gestürzt.

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Die Vorjahressiegerin flog nach Zwischenbestzeit im Steilhang von der Strecke ab, war nach kurzer Zeit aber selbstständig wieder auf den Beinen. Sie spüre das Knie, es dürfte sich aber nicht um eine gröbere Verletzung handeln, meinte die Steirerin. Als Führende geht Mikaela Shiffrin in den zweiten Lauf (13.30 Uhr/live im Ticker).

"Die ersten Checks waren einmal positiv", sagte Scheib in den ersten Zielraum-Interviews. Die 28-Jährige, die in der Vorsaison den Riesentorlauf-Weltcup für sich entschieden hat, hat bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich.

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Shiffrin vor Hector und Rast

Shiffrin war von ihrer Zwischenführung selbst etwas überrascht. Die sechsmalige Gesamtweltcupsiegerin aus den USA nimmt 0,14 Sek. Vorsprung auf die Schwedin Sara Hector in die Entscheidung mit. Die Schweizerin Camille Rast liegt 0,37 Sek. zurück. Beste Österreicherin war Lokalmatadorin Franziska Gritsch als 15., die 1,48 Sekunden auf Shiffrin verlor. Stephanie Brunner verpasste mit 2,81 Sek. Rückstand die Qualifikation für den zweiten Lauf.

© GEPA pictures/ Dominic Ebenbichl

Der Start des Rennens hatte sich wegen notwendiger Arbeiten an der Strecke um eine halbe Stunde verzögert. Die Entscheidung auf dem Rettenbachferner geht daher statt um 13.00 Uhr ebenfalls erst ab 13.30 Uhr über die Bühne.

Ergebnis nach dem 1. Durchgang