Kilde kämpft nach Verletzung: Shiffrin gibt ihm Kraft

Der nächste Rückschlag für Aleksander Aamodt Kilde! Nach seinem Achillessehnenriss denkt der 34-jährige Norweger aber nicht an Rücktritt. Mit Unterstützung von Mikaela Shiffrin kämpft er um die Rückkehr.

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Die neuerliche schwere Verletzung soll keinesfalls das Karriereende für Aleksander Aamodt Kilde bedeuten. Der 34-jährige norwegische Skistar peilt trotz seines jüngsten Rückschlags eine Rückkehr in den Ski-Weltcup an. "Ich möchte es noch einmal schaffen", betonte Kilde im Gespräch mit dem ORF nach seiner verhängnisvollen Verletzung im Abfahrtstraining Mitte Oktober in Chile, wo er sich einen Achillessehnenriss zuzog. Geduld ist beim Norweger nun oberstes Gebot, denn ein reguläres Training wird frühestens Mitte Jänner 2027 wieder realistisch sein.

Shiffrin-Support stärkt Kilde in der Reha

Liebes-Power für den Weg zurück: Aleksander Aamodt Kilde und seine Verlobte Mikaela Shiffrin strahlen gemeinsam bei einem privaten Ausflug in die Kamera. Nach dem nächsten schweren Verletzungsschock – einem Achillessehnenriss im Abfahrtstraining in Chile – zieht der 34-jährige Norweger Kraft aus der Beziehung zur US-Skikönigin. Kilde schließt ein Karriereende aus und peilt trotz monatelanger Zwangspause ein weiteres Weltcup-Comeback an. © instagram

Derzeit wird Kilde intensiv mit Physiotherapie sowie Lymphdrainagen behandelt, um die Heilung der Sehne voranzutreiben. "Zwischen zwölf bis 18 Wochen" müsse er mit dem sportlichen Training pausieren, stellt Kilde klar. Wann der Speedspezialist wieder auf den Skiern stehen kann, bleibt vorerst offen. Dennoch gibt sich der Norweger optimistisch: "Diese Verletzung sollte nichts mit meiner Karriere zu tun haben".

Großen Rückhalt erfährt Kilde von seiner Verlobten, US-Superstar Mikaela Shiffrin. Ihre Unterstützung sei "mega, so wie immer. Das ist der beste Support, den es gibt. Sie hat so ein großes Herz, das hilft, wenn man verletzt ist", so Kilde.