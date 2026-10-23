Achillessehnenriss:
Kilde kämpft nach Verletzung: Shiffrin gibt ihm Kraft
Die neuerliche schwere Verletzung soll keinesfalls das Karriereende für Aleksander Aamodt Kilde bedeuten. Der 34-jährige norwegische Skistar peilt trotz seines jüngsten Rückschlags eine Rückkehr in den Ski-Weltcup an. "Ich möchte es noch einmal schaffen", betonte Kilde im Gespräch mit dem ORF nach seiner verhängnisvollen Verletzung im Abfahrtstraining Mitte Oktober in Chile, wo er sich einen Achillessehnenriss zuzog. Geduld ist beim Norweger nun oberstes Gebot, denn ein reguläres Training wird frühestens Mitte Jänner 2027 wieder realistisch sein.
Auch interessant
Shiffrin-Support stärkt Kilde in der Reha
Derzeit wird Kilde intensiv mit Physiotherapie sowie Lymphdrainagen behandelt, um die Heilung der Sehne voranzutreiben. "Zwischen zwölf bis 18 Wochen" müsse er mit dem sportlichen Training pausieren, stellt Kilde klar. Wann der Speedspezialist wieder auf den Skiern stehen kann, bleibt vorerst offen. Dennoch gibt sich der Norweger optimistisch: "Diese Verletzung sollte nichts mit meiner Karriere zu tun haben".
Großen Rückhalt erfährt Kilde von seiner Verlobten, US-Superstar Mikaela Shiffrin. Ihre Unterstützung sei "mega, so wie immer. Das ist der beste Support, den es gibt. Sie hat so ein großes Herz, das hilft, wenn man verletzt ist", so Kilde.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden