Prügel-Skandal um Valverde: Tchouameni verrät Kabinen-Geheimnis

Prügel-Skandal bei Real Madrid! Monate nach der angeblichen Prügelei mit Federico Valverde bricht Aurelien Tchouameni sein Schweigen und spricht über die Vorkommnisse.

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Monate nach dem vermeintlichen Prügel-Skandal auf dem Trainingsgelände von Real Madrid sorgt Aurelien Tchouameni für Aufsehen. Der französische Mittelfeld-Star sprach in der Sendung "The Bridge" erstmals öffentlich über die Vorfälle vom vergangenen Mai. Damals erschütterten Berichte über eine handfeste Prügelei zwischen Tchouameni und seinem Teamkollegen Federico Valverde die Fußballwelt. Real Madrid hatte nach dem Vorfall im Mai ein Disziplinarverfahren gegen beide Akteure eingeleitet. Es gab Geldbußen von jeweils 500.000 Euro. Medien berichteten sogar, Valverde sei mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Spital eingeliefert worden.

Tchouameni weist Prügel-Vorwürfe im Real-Kader zurück

Nun stellt der 26-jährige Franzose klar, was in der Kabine der Königlichen wirklich passiert ist. "Die Leute reden viel, aber zwischen Valverde und mir gab es keinen Kampf", betonte Tchouameni. Der Mittelfeldakteur räumte zwar ein, dass es zu Unstimmigkeiten gekommen sei: "Ja, in der Umkleidekabine passieren Dinge. Es gab Sticheleien und Ähnliches, aber wir haben uns nie geprügelt. Es stimmt, dass es einen unangebrachten Vorfall gab. Das einzige Problem bei der ganzen Sache ist, dass es Real Madrid ist. Egal wie klein etwas ist, alles wird maßlos übertrieben und erreicht in den Medien verrückte Ausmaße. Etwas, das eigentlich kein Problem ist, wird am Ende zu einem gemacht."

Real-Stars nach Kabinen-Wirbel eng verbunden

Echte Versöhnung auf dem Rasen: Aurélien Tchouaméni schließt seinen Real-Madrid-Teamkollegen Federico Valverde in die Arme. Nach monatelangen Spekulationen über eine angebliche Schlägerei stellte der französische Mittelfeld-Star im Interview klar, dass es zwischen den beiden nie einen Kampf gegeben habe und ihr Verhältnis heute enger denn je sei. © Getty Images

Nach dem öffentlichen Wirbel hätten ihn zahlreiche Wegbegleiter kontaktiert, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen. Tchouameni verglich die Intensität im Trainingsalltag sogar mit der Football-Liga NFL, in der emotionale Reibereien an der Tagesordnung stünden. Zwischen den beiden Mittelfeld-Motoren von Real Madrid herrscht heute absolute Harmonie. "Wenn man heute in die Kabine kommt, sieht man, dass zwischen Valverde und mir alles gut ist. Wir haben keine Probleme. Weder auf dem Platz noch abseits davon. Solche Vorfälle schweißen einen am Ende sogar noch enger zusammen."