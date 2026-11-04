»Warum hast du so lange gewartet?« Bayern-Stars foppen Laimer

Konrad Laimer trifft gegen Atlético Madrid traumhaft. Seine Kollegen haben trotzdem einen Spruch parat. Lothar Matthäus gerät ins Schwärmen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zwei Spiele, zwei Tore – und ausgerechnet nach seinem Traumtreffer gegen Atlético Madrid muss sich Konrad Laimer (29) von seinen Bayern-Kollegen einen Spruch anhören. Der ÖFB-Teamspieler schoss die Münchner am Dienstagabend in der Champions League zum 2:0-Sieg. Doch in der Kabine ging es anschließend nicht nur um seinen sehenswerten Treffer. Seine Mitspieler hatten vor allem eine Frage.

"Die Jungs haben gesagt: Warum hast du so lange mit dem Schuss gewartet?", erzählte Laimer nach dem Spiel.

Laimer wartet, schaut – und hämmert den Ball ins Tor

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Minute im Estadio Metropolitano. Harry Kane spielt einen präzisen Pass auf Laimer. Der Salzburger nimmt den Ball mit, schaut noch einmal auf und zieht ab. Sein Schuss schlägt unter der Latte ein. Atlético-Keeper ohne Chance.

Das Bemerkenswerte: Laimer hatte sich für seinen Abschluss ungewöhnlich viel Zeit genommen. Genau das war seinen Teamkollegen aufgefallen.

Konrad Laimer zieht ab und trifft zum 2:0 gegen Atlético Madrid (74.). Seine Bayern-Kollegen scherzten danach über die lange Vorbereitung seines Schusses. © IMAGO/AOP.Press

Der Österreicher erklärte anschließend, dass er sich diesmal bewusst nicht zu einer überhasteten Aktion hinreißen ließ. Manchmal gehe es bei ihm zu schnell, was nicht immer die beste Entscheidung sei.

Diesmal passte alles. Schon beim Abschluss habe Laimer gespürt, dass er den Ball perfekt erwischt hatte.

Keine Chance für Atlético-Keeper Jan Oblak: Laimers Schuss schlägt unter der Latte ein und entscheidet das Champions-League-Duell endgültig. © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Matthäus adelt den ÖFB-Star

Nicht nur bei Bayern war Laimers Treffer Gesprächsthema. Auch Lothar Matthäus zeigte sich beeindruckt.

Der deutsche Rekordnationalspieler lobte den Österreicher bei Sky Sport Austria nach dem Champions-League-Erfolg ausdrücklich: "Hat überragend gespielt."

Und Matthäus war nicht der Einzige, dem Laimers Leistung aufgefallen war. Der FC Bayern zeichnete den Salzburger nach dem Auswärtssieg als Spieler des Spiels aus.

Zwei Spiele, zwei Tore – das gab es noch nie

Für Laimer läuft es derzeit auch vor dem gegnerischen Tor. Schon am Samstag hatte er beim 2:2 gegen Borussia Dortmund die Bayern-Führung erzielt. Vier Tage später legte er in Madrid nach.

Zwei Pflichtspiele hintereinander mit einem eigenen Treffer – das war dem Österreicher in seiner bisherigen Profikarriere noch nie gelungen.

Dabei gehört der 29-Jährige bei Bayern normalerweise nicht zu jenen Spielern, die regelmäßig in der Torschützenliste stehen. Umso bemerkenswerter ist seine aktuelle Serie.

Laimer hat schon das nächste Ziel

Trotz seines persönlichen Erfolgslaufs wollte sich der ÖFB-Teamspieler nicht lange mit dem Traumtor beschäftigen.

"Wir können auch noch ein paar mehr Tore schießen", sagte Laimer auf der offiziellen Bayern-Website.

Am Wochenende wartet in der Bundesliga Mainz. Nach dem verpassten Heimsieg gegen Dortmund und dem Erfolg in Madrid steht für die Münchner dort die nächste Aufgabe an.