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2:0 - Laimer-Hammer macht Bayern-Sieg gegen Atletico perfekt

Ivana Milosavljevic
von
Bayern-Spieler jubeln nach einem Tor im Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid.
© EPA
Der FC Bayern hatte im Stadion des diesjährigen Champions-League-Finales ein dickes Ausrufezeichen gesetzt! Die Münchner bezwangen Atlético Madrid mit 2:0 und entführten drei wichtige Punkte aus der spanischen Hauptstadt. Nach einer umkämpften ersten Hälfte hatte Lennart Karl die Tür zum Auswärtssieg aufgestoßen (54.). Für den großen Knall sorgte dann ÖFB-Star Konrad Laimer: Mit einem wuchtigen Abschluss ins kurze Eck hatte er den 2:0-Endstand besiegelt (74.).
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Dabei hatte den Bayern nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund gleich der nächste Kracher gedroht. Nach zwei Königsklassen-Remis in Folge wollten die Münchner unbedingt wieder einen Dreier einfahren. Personell hatte es allerdings einige Ausfälle gegeben: Ismael Saibari und Serge Gnabry hatten nach ihren verletzungsbedingten Auswechslungen gegen den BVB gefehlt. Dafür hatte es zwei Lichtblicke gegeben: Manuel Neuer war ins Tor zurückgekehrt, Michael Olise hatte ebenfalls von Beginn an gespielt.

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Atlético hatte die Bayern allerdings sofort unter Druck gesetzt. Schon in der zweiten Minute hatte sich Jonathan Tah einen Fehler geleistet, über mehrere Stationen war der Ball bei Julián Álvarez gelandet. Der Argentinier hatte direkt abgezogen, das lange Eck aber knapp verfehlt. Die Münchner hatten etwas Anlaufzeit gebraucht, ehe sie selbst gefährlich geworden waren: Upamecano hatte Álvarez den Ball stark abgeluchst und den Konter eingeleitet. Über Harry Kane war die Kugel bei Lennart Karl gelandet, dessen Direktschuss aus aussichtsreicher Position jedoch deutlich über das Tor geflogen war (23.).

Karl knackt Atletico-Beton

Auch danach hatte Atlético Nadelstiche gesetzt. In der 30. Minute hatte Pubill den Ball scharf vor das Tor gebracht, Neuer beim Herauslaufen gezögert und Sørloth am langen Pfosten gelauert. Doch der Stürmer hatte die Hereingabe nicht richtig kontrollieren können. So war es mit einem torlosen Remis in die Kabinen gegangen – trotz Chancen auf beiden Seiten.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Bayern schließlich den Abwehrriegel geknackt! Zunächst waren sie mit einer Olise-Flanke und einem Distanzschuss von Bischof noch zweimal hängen geblieben. Der Ball war bei Le Normand gelandet, der unter Bedrängnis nicht hatte klären können. Dann hatte Karl blitzschnell geschaltet, dem Verteidiger die Kugel weggeschnappt und sie im Fallen über Oblak hinweg ins Netz gechippt – 1:0 (54.)!

Ein Bayern-Spieler jubelt im weißen Trikot mit erhobenen Armen auf dem Spielfeld.
ESP: FC Barcelona, Barca - Aston Villa FC. UEFA Champions League. Matchday 4. Lennart Karl of FC Bayern Munich during the UEFA Champions League match, matchday 4, between FC Barcelona and Aston Villa FC, Spotify Camp Nou Stadium on November 3, 2026 in Barcelona, Spain. kpng Copyright: xBaguxBlancox/xPRESSINPHOTOx PS_2627_ATL_BAY_053 © IMAGO/Pressinphoto

Laimer mit dem Knockout-Schuss

Und die Münchner hatten direkt nachgelegt! Davies hatte links den Ball behauptet und Kane bedient. Der Engländer hatte die Übersicht behalten und Laimer rechts im Strafraum in Szene gesetzt. Der Österreicher hatte kurz angetäuscht, den Gegenspieler ins Leere laufen lassen und dann aus spitzem Winkel mit voller Wucht abgezogen. Der Ball war hoch im kurzen Eck eingeschlagen – Oblak war machtlos! Mit diesem Traumtor hatte Laimer den 2:0-Auswärtssieg endgültig klargemacht (74.).

Konrad Laimer schießt im Strafraum ein Tor gegen Atletico Madrid, Spieler und Torwart schauen zu.
Bayern Munich's Austrian defender #27 Konrad Laimer (2R) scores his team's second goal during the UEFA Champions League first round day 4 football match between Club Atletico de Madrid and Bayern Munich at Metropolitano Stadium in Madrid on November 3, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) © APA/AFP/OSCAR DEL POZO

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