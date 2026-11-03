oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

PSG-Show

Paris zermalmt "Gelbes U-Boot": 6:0-Gala nach Rekord-Start

S
von
Debütant David Boly von Paris Saint-Germain läuft nach seinem Treffer jubelnd mit ausgebreiteten Armen über den Rasen.
© APA/AFP/FRANCK FIFE
Historische Machtdemonstration in der Königsklasse: Titelverteidiger Paris St. Germain zerlegt den FC Villarreal auswärts mit 6:0. Vier Tore in den ersten 17 Minuten sorgen für einen neuen Rekord.
OE24 auf Google bevorzugen

Paris St. Germain hat in der Champions League für ein historisches Spektakel gesorgt und den FC Villarreal im eigenen Stadion sprichwörtlich auseinandergenommen. Die Franzosen feierten beim spanischen Vertreter einen unangefochtenen 6:0-Kantersieg und brannten bereits in den ersten Augenblicken der Partie ein atemberaubendes Offensivfeuerwerk ab. Das "Gelbe U-Boot" erwischte einen vollkommenen Albtraum-Start und fand gegen den drückend überlegenen Titelverteidiger von der ersten Minute an keinerlei Mittel.

Auch interessant

4:0! LASK-Express überrollt Slovan Bratislava

Gala in vier Minuten: Galatasaray überrollt Stuttgart nach Blitz-Doppelpack

Nach Todes-Foul: Jetzt schaltet sich Mordkommission ein

Historischer Rekord nach Blitz-Gala der Enrique-Elf

Was sich in den ersten 17 Minuten im Estadio de la Ceramica abspielte, gab es in der Geschichte der Königsklasse noch nie. Joao Neves eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute aus kurzer Distanz, ehe Désiré Doué nur drei Minuten später nach einem groben Schnitzer von Heim-Keeper Peter Gulacsi auf 2:0 erhöhte. Senny Mayulu legte in der 13. Minute das 3:0 nach, bevor Fabian Ruiz in der 17. Minute zum unfassbaren 4:0 vollendete. Vier Tore nach nur 17 Minuten bedeuteten einen historischen Champions-League-Rekord.

Fabian-Doppelpack und Premieren-Treffer setzen den Schlusspunkt

Fabian Ruiz von Paris Saint-Germain reckt im weißen Trikot jubelnd beide Zeigefinger gen Himmel.
Doppelpacker in Torlaune: Fabian Ruiz feiert im heutigen Champions-League-Match gegen den FC Villarreal gelöst seinen Treffer beim historischen 6:0-Auswärtserfolg von Paris Saint-Germain. © GEPA pictures

Auch nach dem Seitenwechsel schalteten die Pariser keineswegs ab. In der 50. Minute glänzte erneut Fabian Ruiz, der nach einem Traumpass von Vitinha die gegnerische Abwehr austanzte und durch die Beine von Gulacsi zum 5:0 einnetzte. Den Schlusspunkt unter die Galavorstellung setzte der eingewechselte David Boly in der 78. Minute, der bei seinem Champions-League-Debüt nach Vorarbeit von Joao Neves zum 6:0-Endstand traf. Durch diesen Kantersieg baut PSG seine makellose Serienbilanz in der europäischen Königsklasse weiter aus.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

4:0! LASK-Express überrollt Slovan Bratislava

Nach 0:2-Rückstand: Cunha erlöst ManUnited gegen Roma

Post: Gewerkschaftschef gegen "Beamtenfriedhof"

2:0 - Laimer-Hammer macht Bayern-Sieg gegen Atletico perfekt

Brad Pitt: Das ist sein geheimer Jungbrunnen

Polizei rätselt: 20 Tote nach Party in Bar in Südafrika

Raphinha-Doppelpack: Barca fügt Villa erste CL-Pleite zu – 3:0

Paris zermalmt "Gelbes U-Boot": 6:0-Gala nach Rekord-Start

Zwischen Sizilien und Kalabrien: Protest gegen Mega-Brücke

Billie Eilish: Lebensbeichte vor Frequency