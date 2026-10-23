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Führung verspielt im Ländle: Altach dreht Partie gegen die Veilchen – 2:1

Spieler des SCR Altach in weißen Trikots jubeln ausgelassen in einer Spielertraube, während enttäuschte Austria-Wien-Akteure in Violett abdrehen.
© APA/DIETMAR STIPLOVSEK
Schock für die Wiener Austria im Ländle! Die Veilchen verspielten nach einer Eggestein-Führung die Partie in der Schlussphase und kassierten eine bittere 1:2-Auswärtsniederlage beim SCR Altach.
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Nächster dämpfender Rückschlag für die Wiener Austria im Auswärtsspiel im Cashpoint-Arena-Stadion von Altach! Trotz einer Führung schlitterten die Veilchen in eine schmerzhafte 1:2-Niederlage beim SCR Altach. In einer vorerst zähen und von Unsicherheiten geprägten ersten Halbzeit brachte Johannes Eggestein die Gäste in der 40. Spielminute nach Vorarbeit von Kapitän Manfred Fischer mit 1:0 in Front. Zuvor musste Altach bereits früh wechseln, als Vesel Demaku in der 21. Minute mit einer Wadenverletzung vorzeitig vom Feld musste und durch Yanis Eisschill ersetzt wurde.

Traumfreistoß leitet Wende für Vorarlberger ein

Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren vor 4.500 Zuschauern vehement auf den Ausgleich, während die Austria defensiv zunehmend den Faden verlor. In der 70. Spielminute folgte schließlich der harte Rückschlag für die Wiener: Patrick Greil trat zum Freistoß an und zirkelte den Ball traumhaft in die linke obere Ecke zum 1:1-Ausgleich.

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Vier Kicker des SCR Altach im weißen Trikot jubeln gemeinsam auf dem Spielfeld, darunter Mohamed Diawara mit der Rückennummer 10.
Jubelstimmung im Ländle: Die Profis des SCR Altach feiern im heutigen Match ihren späten Heimerfolg. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Vorarlberger die Partie gegen die Wiener Austria durch Treffer von Patrick Greil und Yann Massombo noch in einen 2:1-Sieg. © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Die Gastgeber nutzten das Momentum eiskalt aus. Nur zehn Minuten nach dem Ausgleichstreffer folgte in der 80. Minute die Entscheidung: Nach einem Zuspiel von Jäger nutzte Yann Massombo einen schwachen Klärungsversuch in der Strafraummitte eiskalt aus und traf aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand für Altach.

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