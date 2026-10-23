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Die Sport-Highlights am Samstag im TV

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© Getty Images
Am Samstag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.
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Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

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Scheib greift in Sölden nach Titelverteidigung

ORF 1, 10 Uhr
ÖSV-Hoffnung Julia Scheib.
ÖSV-Hoffnung Julia Scheib. © GEPA pictures

Auftakt. Es geht wieder los. Traditionell wird die neue Ski-Saison mit dem Damen-RTL in Sölden eröffnet. Am Gletscher-Hang will Vorjahressiegerin Julia Scheib ihren Heim-Coup wiederholen.

Dortmund will gegen Hütter Siegesserie starten

Sky, 18.30 Uhr
Frankfurt-Coach Adi Hütter.
Frankfurt-Coach Adi Hütter. © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Hit. Eintracht Frankfurt trifft im Top-Spiel der deutschen Bundesliga auf Borussia Dortmund. Nach der Mini-Krise des BVB wollen Chukwuemeka & Co. gegen die Hütter-Elf wieder jubeln.

Rapid will gegen Lustenau Tabellenführung ausbauen

Sky, 19.30 Uhr
Jubelstimmung bei Rapid.
Jubelstimmung bei Rapid. © APA/MAX SLOVENCIK

Leader. Der SK Rapid ist weiter auf Rekordjagd. Die Tabellenführer aus Hütteldorf greifen im Abendspiel nach dem neunten Sieg im zehnten Spiel und wollen damit ihre Tabellenführung festigen.

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