Doppelpack-Pech bei 3:1-Sieg: Cristiano Ronaldo fehlen noch 18 Tore

Cristiano Ronaldo marschiert unaufhaltsam in Richtung der historischen 1.000-Tore-Marke. Bei Al-Nassrs 3:1-Auswärtssieg gegen Al-Faisaly traf der Superstar erneut – verpasste aber einen Doppelpack.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Cristiano Ronaldo kennt im Trikot von Al-Nassr weiterhin kein Halten! Am 11. Spieltag der saudi-arabischen Pro League setzte sich der Spitzenklub am heutigen Freitagabend (live Sport24-Liveticker) souverän mit 3:1 bei Al-Faisaly im Al Majma'ah Sports City Stadium durch. Bereits in der 4. Spielminute stellte Abdullah Al-Hamdan die Weichen für die Gäste auf Sieg, ehe Super-Knipser Ronaldo kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 einnetzte. Angelo machte in der 79. Minute den Sack endgültig zu. Für den Ehrentreffer von Al-Faisaly sorgte Theo Bongonda in der 66. Minute.

VAR verhindert Ronaldos Doppelpack in Saudi-Arabien

Der 41-jährige Ausnahmefußballer brannte im Spielverlauf sogar noch mehr ab: Nur drei Minuten nach seinem Treffer jubelte der Portugiese in der 52. Minute erneut über das vermeintliche 3:0. Allerdings schaltete sich die Videoschiedsrichter-Zentrale ein und aberkannte den Treffer nach eingehender VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsposition. Trotz des gestrichenen Doppelpacks schraubte Ronaldo seine unfassbare Karriere-Ausbeute auf nunmehr 982 Pflichtspiel-Tore hoch.

Meilenstein rückt für Al-Nassr näher

Jubel bei Al-Nassr: Cristiano Ronaldo gratuliert Sadio Mané und drängt mit großen Schritten in Richtung der 1.000-Tore-Marke! © APA/AFP/FAYEZ NURELDINE

Mit diesem erneuten Torerfolg fehlen der portugiesischen Legende lediglich noch 18 Treffer, um die magische Schallmauer von 1.000 Karrieretoren zu durchbrechen. Durch den Auswärtserfolg sammelt Al-Nassr drei wichtige Punkte und schiebt sich in der Tabelle mit 22 Zählern weiter nach vorne, während das unterlegene Heimteam von Al-Faisaly mit mickrigen 7 Punkten tief im Tabellenkeller feststeckt.