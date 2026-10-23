Tausender-Marke
Doppelpack-Pech bei 3:1-Sieg: Cristiano Ronaldo fehlen noch 18 Tore
Cristiano Ronaldo kennt im Trikot von Al-Nassr weiterhin kein Halten! Am 11. Spieltag der saudi-arabischen Pro League setzte sich der Spitzenklub am heutigen Freitagabend (live Sport24-Liveticker) souverän mit 3:1 bei Al-Faisaly im Al Majma'ah Sports City Stadium durch. Bereits in der 4. Spielminute stellte Abdullah Al-Hamdan die Weichen für die Gäste auf Sieg, ehe Super-Knipser Ronaldo kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 einnetzte. Angelo machte in der 79. Minute den Sack endgültig zu. Für den Ehrentreffer von Al-Faisaly sorgte Theo Bongonda in der 66. Minute.
Auch interessant
VAR verhindert Ronaldos Doppelpack in Saudi-Arabien
Der 41-jährige Ausnahmefußballer brannte im Spielverlauf sogar noch mehr ab: Nur drei Minuten nach seinem Treffer jubelte der Portugiese in der 52. Minute erneut über das vermeintliche 3:0. Allerdings schaltete sich die Videoschiedsrichter-Zentrale ein und aberkannte den Treffer nach eingehender VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsposition. Trotz des gestrichenen Doppelpacks schraubte Ronaldo seine unfassbare Karriere-Ausbeute auf nunmehr 982 Pflichtspiel-Tore hoch.
Meilenstein rückt für Al-Nassr näher
Mit diesem erneuten Torerfolg fehlen der portugiesischen Legende lediglich noch 18 Treffer, um die magische Schallmauer von 1.000 Karrieretoren zu durchbrechen. Durch den Auswärtserfolg sammelt Al-Nassr drei wichtige Punkte und schiebt sich in der Tabelle mit 22 Zählern weiter nach vorne, während das unterlegene Heimteam von Al-Faisaly mit mickrigen 7 Punkten tief im Tabellenkeller feststeckt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden