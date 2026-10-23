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Motorsport-Hammer:

Nach 20 Jahren Pause: IndyCar zündet Europa-Bombe

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Ein IndyCar-Rennwagen ist im Mosaik-Stil dargestellt, umrahmt von den Schriftzügen "Barcelona", "Circuit de Barcelona-Catalunya" und dem Renndatum "Sunday, July 18, 2027".
© indycar.com
Sensation in der US-Motorsport-Szene! Die IndyCar-Serie kehrt 2027 nach genau 20 Jahren Pause wieder nach Europa zurück und gastiert am Circuit de Catalunya in Barcelona.
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Paukenschlag in der Welt des Motorsports! Die amerikanische IndyCar-Serie expandiert weiter global und bestreitet am 18. Juli 2027 erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder ein Rennen auf europäischem Boden. Als Austragungsort für das Spektakel dient der berühmte Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló vor den Toren der katalanischen Metropole. Für den fünfmaligen IndyCar-Champion Alex Palou wird die Premierenausgabe des "INDYCAR Grand Prix of Barcelona" zu einem ganz besonderen Heimspiel.

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Palou feiert historischen Heim-Grand-Prix bei Chip Ganassi Racing

Der 29-jährige Spanier aus dem Team Chip Ganassi Racing krönte sich in der Saison 2026 bereits zum fünften Mal zum Champion und feierte 25 Rennsiege in seiner Karriere. Damit hält Palou nun vier Titel in Serie und zog mit Rennsport-Legenden gleich. "Es ist eine fantastische Gelegenheit und bedeutet mir unglaublich viel, ein Heimrennen in Barcelona zu haben", jubelte der Lokalmatador nach der offiziellen Bestätigung. Zuvor gastierte die US-Open-Wheel-Serie letztmals im Jahr 2007 auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden in Europa.

Penske Entertainment bringt US-Racing auf den Kurs von Barcelona

Das Rennen in Spanien stellt zudem den ersten Auftritt der Rennserie außerhalb Nordamerikas seit dem Gastspiel 2013 in São Paulo (Brasilien) dar. Penske-Entertainment-CEO Mark Miles betonte die Tragweite des mehrjährigen Abkommens: "Das ist ein monumentaler Tag für unseren Sport. Wir freuen uns riesig, unsere hochkompetitive Marke nach Europa zu bringen." Der Kurs in Montmeló, der seit 1991 auch aus der Formel 1 und MotoGP bekannt ist, bietet mit seinen schnellen Kurven die perfekte Kulisse für das US-Rennspektakel.

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