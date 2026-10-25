Rekord-Jagd: Zieht Odermatt heute an ÖSV-Legende vorbei?

Ein Sieg im Riesenslalom von Sölden würde den fünffachen Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt in der ewigen Bestenliste an einer ÖSV-Legende vorbeiziehen lassen.

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Tirol. Ein Sieg beim Riesenslalom in Sölden heute (1. DG um 10 Uhr, 2. DG um 13 Uhr - im oe24-LIVETICKER) würde für den 29-jährigen Schweizer Marco Odermatt Historisches bedeuten: In seinem 200. Weltcup-Rennen könnte der fünffache Gesamtweltcupsieger mit seinem 55. Erfolg Hermann Maier überholen und sich allein auf Rang drei der ewigen Bestenliste setzen – hinter Ingemar Stenmark (86 Weltcupsiege) und Marcel Hirscher (67 Weltcupsiege).

Zudem wäre es sein vierter Sölden-Triumph nach 2021, 2022 und 2025, womit er mit Rekord-Sieger Ted Ligety gleichziehen würde.

ÖSV-Sicht und Auftakt auf dem Rettenbachgletscher

Beim Herren-Saisonauftakt 2026/27 auf dem Rettenbachgletscher gewann im Vorjahr Odermatt vor Marco Schwarz und Atle Lie McGrath. Schwarz’ zweiter Platz war das beste Sölden-ÖSV-Ergebnis seit Roland Leitinger (2021/22); den letzten österreichischen Sölden-Sieg feierte Marcel Hirscher 2014/15. Am Sonntag gibt der Österreicher Jakob Eisner sein Weltcup-Debüt.

Braathen und Comebacks

Nach dem Kugelgewinn sowie Siegen in Lillehammer und Kranjska Gora peilt der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (26) seinen dritten Riesenslalom-Erfolg in Serie an – ein Kunststück, das aktiv bisher nur Odermatt gelang. Nach Verletzungspausen kehren der Norweger Alexander Steen Olsen (fehlte 2025/26 komplett) und der Schweizer Gino Caviezel (verletzt seit Bormio 2024) wieder voll einsatzbereit in den Weltcup zurück.