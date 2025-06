Nach Gangster-Raub: So rüsten die Geissens ihre Villa jetzt auf

Nach dem brutalen Überfall in ihrem Haus in Saint-Tropez rüstet das bekannte TV-Ehepaar jetzt auf. Die Villa wird ordentlich aufgemotzt!

Nach dem Überfall hat Robert Geiss, der Ehemann, jetzt ein Security-Team engagiert und für persönlichen Personenschutz auf dem privaten Gründstück gesorgt.

Die Geissens waren vor einigen Tagen ausgeraubt worden, als vier Täter in ihrer Villa eingebrochen sind. Dabei befand sich das Ehepaar sogar zuhause, doch das stoppte die Räuber nicht.

Überwachungskameras zeichneten alles auf

Bereits vor dem Überfall war das Haus mit 16 Überwachungskameras ausgestattet, diese zeichneten den Raub vollständig auf, wie Robert Geiss gegenüber der deutschen Bild-Zeitung angab. „Deswegen gibt es den Typen, dem Carmen die Maske herunterriss, auch im Foto. Man kann sein Gesicht erkennen.“

Auch der zweite Räuber habe sich die Maske heruntergezogen, als er flüchtete, Gesicht also ebenso erkennbar.

Haus verlassen?

Noch ist das Ehepaar in Saint-Tropez. Auch um die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen an ihrem Haus zu begleiten. Doch geplant sei auch, das Haus in St. Tropez zu verlassen und nach Monaco zu fahren, um zur Ruhe zu kommen.