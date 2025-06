Luxustaschen, Schmuck und Bargeld: SO viel erbeuteten die Geiss-Räuber

Carmen und Robert Geiss geben noch mehr Details aus der schrecklichen Nacht preis. Jetzt verraten die beiden, wie viel die Gangster erbeuten konnten.

Es sollte ein entspannter Aufenthalt an der Côte d’Azur werden – doch für Robert (61) und Carmen Geiss (60) endete die Nacht mit einem Schock: Vier bewaffnete, maskierte Männer drangen in die Villa des TV-Paares in Saint-Tropez ein und raubten sie aus. Die Täter gingen offenbar gezielt und äußerst professionell vor.

Wie Robert Geiss gegenüber der Bild-Zeitung bestätigte, verschafften sich die Angreifer über die Terrassentür Zugang zum Haus. „Sie haben auf Französisch geschrien, wir mussten unseren Schmuck und unsere Uhren abnehmen“, so der Reality-Star. Auch den Tresorcode wollten sie wissen. „Ich habe versucht, ihnen weiszumachen, dass wir den Code nicht kennen, weil wir das Haus nur gemietet haben – aber sie glaubten mir nicht.“

Carmen Geiss bot Autoschlüssel an – Täter lehnten ab

Carmen Geiss versuchte offenbar, die Situation zu deeskalieren, indem sie den Räubern die Schlüssel zu den Autos anbot – allerdings ohne Erfolg. „Die wollten die Autos nicht“, so Robert Geiss. Der Grund liegt nahe: In modernen Luxusfahrzeugen sind GPS-Tracker verbaut, die eine Ortung erleichtern würden.

Schließlich rückte Carmen auf Druck der Täter doch mit dem Tresorcode heraus. Der Safe befand sich in einem früheren Gästezimmer. Dort fanden die Täter Bargeld und Schmuck – insgesamt rund 5000 Euro. Ausweise und Fahrzeugpapiere warfen sie achtlos zur Seite und ließen sie zurück.





Taschen und Schmuck gestohlen – Täter flüchteten

Während einer der Männer das Paar mit vorgehaltener Waffe im Wohnzimmer festhielt, durchwühlten die drei anderen systematisch das gesamte Haus. Besonders im Visier: Carmens Handtaschen. Laut Robert Geiss fehlen zwischen acht und zehn Designer-Bags – darunter Modelle von Dior, Hermès und Louis Vuitton – sowie weiterer Schmuck. Jede Tasche hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Täter blieben rund 45 Minuten im Haus. Erst als Robert Geiss lautstark nach dem Hausmeister rief, der in einer Einliegerwohnung untergebracht ist, entschieden sich die Einbrecher zur Flucht. Offenbar befürchteten sie, dass bald Bodyguards oder Polizei eintreffen würden.





Teil der Beute verloren

Beim Verlassen des Grundstücks ließen die Täter offenbar in der Eile zwei Handtaschen zurück. „Eine von Louis Vuitton, die andere von Dior – die hatte Carmen erst zum Geburtstag bekommen“, so Geiss. Die beiden Taschen wurden später am Eingangstor entdeckt.

Ob die Täter bereits gefasst wurden oder es Hinweise auf ihre Identität gibt, ist derzeit nicht bekannt. Die französischen Behörden ermitteln.